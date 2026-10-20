Seguridad

FGR Pide Audiencia Privada para César Jáuregui por Presunta Traición a la Patria

La defensa del exfiscal de Chihuahua señaló que no tuvo acceso a la carpeta de investigación; el juez concedió un receso de 12 horas

César Gustavo Jáuregui Moreno, exfiscal de ChihuahuaCésar Gustavo Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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