FGR Pide Audiencia Privada para César Jáuregui por Presunta Traición a la Patria

A las 9 de la mañana comenzó la audiencia inicial del exfiscal de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya.

Durante el inicio de la audiencia, la FGR solicitó que sea privada, al tratarse del delito de traición a la patria que pondría en riesgo la seguridad nacional, porque la información que se va a presentar implicaría un conflicto con otras naciones.

César Jáuregui, presente en la audiencia, pidió que fuera pública por tratarse de un tema único y de interés social, como no se había presentado antes.

La defensa explicó que no tuvo acceso a la carpeta de investigación y, por ello, el juez concedió un receso de 12 horas y determinó que la audiencia fuera privada.

Se reanudará a las 9 de la noche.

Fue ingresado durante la madrugada del pasado lunes al penal de El Altiplano, en el Estado de México.

El exfuncionario está acusado del delito de presunta traición a la patria, por el operativo que se realizó en la zona de El Pinal, en el municipio de Morelos, donde participaron agentes del gobierno de Estados Unidos de América (EUA) en la sierra de Chihuahua.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó haber alcanzado un acuerdo con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para encarcelar al exfiscal estatal César Jáuregui, investigado por su presunta responsabilidad en hechos relacionados con un operativo contra un narcolaboratorio.

Durante la conferencia matutina, la mandataria sostuvo que la justicia debe prevalecer sobre los intereses políticos y rechazó que su gobierno realice pactos con autoridades estatales para determinar quién debe ser encarcelado.

Con información de Mario Torres, N+

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