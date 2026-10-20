Clima en Nuevo León: Cielo Nublado y Temperaturas en Aumento

La zona metropolitana de Monterrey amaneció este martes con temperaturas de entre 18 y 20 grados centígrados, cielo nublado y algunas probabilidades de llovizna durante las primeras horas del día. Se espera que las posibilidades de precipitación desaparezcan conforme avance la jornada, mientras que por la tarde prevalecerán condiciones de cielo parcialmente nublado.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las temperaturas máximas para este martes oscilarán entre los 24 y 26 grados centígrados, en una tendencia de lento incremento que continuará durante los próximos días. Durante esta jornada, la masa de aire frío continúa dominando sobre las regiones noreste, oriente y sureste del territorio mexicano, manteniendo su influencia en las condiciones meteorológicas de estas zonas del país.

Por su parte, el frente frío número 2 se localiza al norte de la península de Yucatán y permanece estacionario, lo que significa que no cuenta con la fuerza suficiente para continuar avanzando. Mientras tanto, el viento se arremolina al sur del Golfo de México, donde adquiere fuerza y cruza hacia el Golfo de Tehuantepec. Estas condiciones favorecerán que las lluvias fuertes continúen presentándose sobre el litoral del Golfo de México y en algunas zonas del sureste del país.

En cuanto a la actividad ciclónica, durante la noche del lunes la tormenta Trudy terminó por disiparse, por lo que actualmente solo permanece una zona de baja presión remanente, sin mayores afectaciones.

Durante la semana pasada, Trudy había generado preocupación debido a las previsiones que apuntaban a la posibilidad de que se convirtiera en un huracán mayor cerca de las costas nacionales. Sin embargo, el sistema meteorológico perdió fuerza hasta debilitarse y disiparse, sin ocasionar mayores daños.

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A pesar de la desaparición de este fenómeno, las autoridades mantienen bajo vigilancia una zona de inestabilidad ubicada al sur de Chiapas, a una distancia considerable del país, pero con un alto potencial de desarrollo ciclónico. Este sistema presenta un 90 por ciento de potencial para convertirse en el siguiente ciclón de la temporada, por lo que su evolución continúa bajo observación.

Asimismo, frente a la costa oriental de Estados Unidos se mantiene otra zona de inestabilidad, la cual presenta un 40 por ciento de potencial de desarrollo.

Mientras tanto, en Monterrey se prevé una jornada con temperaturas templadas, cielo parcialmente nublado por la tarde y máximas de hasta 26 grados centígrados, con una tendencia gradual al aumento de las temperaturas durante los próximos días.

Con información de Mauro Morales/ Noticias N+

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