Sociedad

Oleaje y Fuerte Viento del Frente Frío Dos Afectan Palapas en Pajapan, Veracruz

Las familias afectadas solicitaron una evaluación de los perjuicios y recursos para recuperar sus espacios de trabajo, construidos durante años como sustento económico

Palaperos en el sur de Veracruz piden ayuda tras devastación en Playa LindaPalaperos en el sur de Veracruz piden ayuda tras devastación en Playa Linda. Foto: Restaurant Playa del Mar

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Reportan pérdidas en Playa Linda, Veracruz. donde palapas terminaron devastadas por los efectos del frente frío

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