Oleaje y Fuerte Viento del Frente Frío Dos Afectan Palapas en Pajapan, Veracruz

Palaperos y restauranteros ubicados en Playa Linda, en Pajapan, en la zona serrana del sur de Veracruz, mostraron a través de sus redes sociales como quedaron totalmente destruidas sus palapas tras el paso del frente frío número dos.

Se contabilizan graves pérdidas materiales para los prestadores de servicios turísticos. Son las familias de la zona quienes se han encargado de construirlas por muchos años y así tener una fuente de ingreso en esa zona considerada como un sitio turístico

Los afectados hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que realicen una evaluación de los daños y se brinde el apoyo para poder realizar la reconstrucción de las palapas en el lugar.

En el sur de Veracruz aún se reportan lluvias, según datos de protección civil podrían continuar al menos por 48 horas más, recomiendan a la ciudadanía a permanecer atentos a los comunicados oficiales y a la actualización del pronostico del tiempo.