¿Hay Afectaciones al Tránsito en la México-Querétaro? Registro de Incidentes Hoy

La autopista México-Querétaro conecta en sus casi 200 kilómetros de trazo a la Ciudad de México con el centro del territorio nacional, por lo que es una de las más relevantes en la República Mexicana.

Además, es esencial para transportar mercancías y productos, ya que Querétaro se ha convertido en un polo económico vital del centro del país.

El promedio anual diario de vehículos que circulan por esta carretera es de poco más de 84 mil, entre particulares y de carga, de tal manera que los accidentes también son una constante.

Por esta razón y para que puedas trasladarte sin contratiempos, hacemos un monitoreo constante de este camino y te contamos cuáles son las alternativas viales.

¿Cómo está el tránsito en la autopista México-Querétaro?

En las primeras horas de este martes, ni la Guardia Nacional ni Caminos y Puentes Federales (Capufe) reportaron incidentes o afectaciones en esta vialidad.

Sin embargo, alrededor de las 09:00 horas, Capufe advirtió sobre reducción de carriles por labores de mantenimiento en dos áreas.

Una, del km 158 al 148, dirección CDMX, y otra del km 194 al 207, dirección Querétaro.

El organismo informó que en ambas zonas había carga vehicular, por lo que pidió atender las indicaciones viales.

“Se recomienda prever tiempos de traslado y disminuir la velocidad al aproximarse a esta zona. Agradecemos su comprensión por las molestias que estos trabajos puedan ocasionar, estas acciones fortalecen la seguridad vial del tramo carretero”, expuso.

Te invitamos a seguir todos los canales de N+, donde te informaremos sobre la situación en diversas vialidades y las alternativas para tus traslados.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas o con problemas viales, especialmente en la Ciudad de México y el Estado de México.

Con información de N+