Accidentes

¿Hay Afectaciones al Tránsito en la México-Querétaro? Registro de Incidentes Hoy

Esta autopista de casi 200 kilómetros de longitud es una de las más importantes del país y donde se registran miles de accidentes al año

Guardia Nacional abandera un accidente en el km 79 de la autopista México-QuerétaroGuardia Nacional abandera un accidente en el km 79 de la autopista México-Querétaro. Foto: X @GN_Carretera
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