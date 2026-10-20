De Rosalía a Carín León: Lista de Artistas que Estarán en los Latin Grammy 2026

Rosalía, Daddy Yankee y Juanes son algunos de los artistas confirmados para actuar en la edición 27 de los Latin Grammy 2026, cuya ceremonia se realizará el próximo 12 de noviembre en Las Vegas, Nevada, informó la Academia Latina de la Grabación.

La programación también incluye a representantes de distintas corrientes musicales, como la brasileña Anitta, la chilena Mon Laferte, el uruguayo Jorge Drexler y la puertorriqueña Kany García.

Entre los talentos mexicanos anunciados figuran Vivir Quintana, Silvana Estrada, Carín León, Xavi y la Banda Los Recoditos.

A ellos se suman los venezolanos Rawayana y Elena Rose. Los intérpretes participarán en la gala que tendrá como sede el MGM Grand Garden Arena.

La participación de Rosalía llega en una edición importante para su trayectoria, pues obtuvo siete nominaciones por su álbum Lux. Entre sus candidaturas destacan las categorías de Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año.

Daddy Yankee, por su parte, será homenajeado como Persona del Año 2026. Esta distinción reconoce la trayectoria de figuras de la música latina, así como sus aportaciones artísticas, culturales y humanitarias.

El cantante puertorriqueño anunció su retiro en 2022 y, desde entonces, ha continuado desarrollando proyectos musicales. Entre sus próximos lanzamientos se encuentra La postal, su segundo álbum desde que se despidió de los escenarios.

Los Latin Grammy son un reconocimiento internacional a la excelencia en la música latina y sus ganadores son elegidos mediante la votación de los miembros con derecho a voto de la Academia Latina de la Grabación, entre los que se encuentran artistas, compositores, productores, ingenieros de sonido y otros profesionales de la industria musical.

Las nominaciones de este año abarcan 60 categorías y buscan reconocer la variedad de géneros, estilos y propuestas que integran la música latina. El periodo de elegibilidad comprendió los trabajos publicados entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026.

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