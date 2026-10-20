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De Rosalía a Carín León: Lista de Artistas que Estarán en los Latin Grammy 2026

El evento reunirá a figuras de distintos géneros de la música latina; se celebrará el 12 de noviembre en Las Vegas

Rosalía estará en los Latin Grammy 2026La cantante Rosalía durante una presentación en el Co-op Live Arena, en Manchester, Gran Bretaña. Foto: Reuters

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