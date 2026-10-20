Anuncian Compra de Cerca de 6 Mil Millones de Insumos para Hospitales de IMSS Bienestar

El Gobierno de México prevé adquirir cerca de 6 mil millones de piezas de medicamentos e insumos para la salud para el periodo 2027-2028, mediante un esquema de compra consolidada que busca reducir costos y garantizar el abasto en hospitales y centros de salud públicos.

Durante la mañanera de este martes, autoridades explicaron que la estrategia prioriza la compra directa a fabricantes, siempre que sea posible, y el uso de subastas inversas para fomentar la competencia entre proveedores y obtener mejores precios.

La compra contempla productos de distintas categorías, desde medicamentos oncológicos hasta material de curación requerido en hospitales y centros de salud del país.

De acuerdo con lo expuesto, adquirir los mismos insumos a los costos anteriores habría representado un gasto adicional de aproximadamente 45 mil millones de pesos para el periodo 2025-2026 y de otros 35 mil millones de pesos en el proceso correspondiente a 2027. Las autoridades señalaron que los ahorros permiten mantener e incluso incrementar las cantidades adquiridas sin reducir el abasto.

Las autoridades indicaron que la información de las adquisiciones puede consultarse en la plataforma de compraconsolidada.salud.gob.mx, donde es posible revisar qué medicamentos e insumos se compraron, las cantidades, los proveedores y los precios. El sistema también permite dar seguimiento al cumplimiento de las entregas.

Además del precio, el Gobierno federal señaló que busca priorizar a proveedores que cumplan con la calidad requerida y con los plazos de entrega establecidos en los contratos.

Por otra parte, el Gobierno federal informó sobre la detección de un caso relacionado con una posible privatización de los servicios de distribución de medicamentos en hospitales públicos del Estado de México.