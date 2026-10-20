Política

Anuncian Compra de Cerca de 6 Mil Millones de Insumos para Hospitales de IMSS Bienestar

El anuncio se da en medio de medidas para reforzar la vigilancia de los fármacos y mejorar su control en las instituciones públicas de salud

Anuncian Compra de Cerca de 6 Mil Millones de Insumos para Hospitales de IMSS BienestarAnuncian Compra de Cerca de 6 Mil Millones de Insumos para Hospitales de IMSS Bienestar. Foto: Cuartoscuro

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Con 6 mil millones en insumos para IMSS-Bienestar, el Gobierno busca mejorar la atención médica.

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