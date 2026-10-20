Política

Sheinbaum Niega que Exoneró a la Gobernadora de Chihuahua, ‘Maru’ Campos

"Nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia", afirmó la presidenta de México

Claudia Sheinbaum en la conferencia del 20 de octubre de 2026Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en la conferencia del 20 de octubre de 2026. Foto: Cuartoscuro

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desmiente exoneración de Maru Campos y destaca que la justicia no se negocia. La FGR sigue investigando el caso.

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