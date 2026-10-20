Sheinbaum Niega que Exoneró a la Gobernadora de Chihuahua, ‘Maru’ Campos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó haber exonerado a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, luego de la detención del exfiscal de la entidad, César Jáuregui, por el caso de la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo contra el narcotráfico.

En la conferencia mañanera de este martes, la mandataria dijo que no es su papel exonerar a Maru Campos y que, en todo caso, le corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar hasta dónde hay pruebas y determinarlo.

“Hay un sistema penal acusatorio y dentro de ese marco tiene que encontrarse una prueba para pedir una orden de cateo o de lo que dependa del delito a un juez, y el juez determine”, señaló.

Sheinbaum Pardo también rechazó las versiones sobre un supuesto pacto que habría consistido en la detención del exfiscal de Chihuahua a cambio de otorgar una embajada a Maru Campos.

“La justicia está por encima, incluso, de la política. Nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia, eso lo digo con toda claridad”, afirmó.

Sobre el operativo realizado en la comunidad El Pinal, en la Sierra Tarahumara, en abril de 2025, en el que supuestamente participaron elementos del Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), Sheinbaum Pardo consideró que “no debería nunca de haber ocurrido porque esa carretera es muy peligrosa, es muy sinuosa. Si vas a alta velocidad, tiene un riesgo muy alto que ocurra un accidente”.

“Fue una irresponsabilidad ir esa noche, cualquiera que haya ido, solamente para ir a ver un laboratorio”, subrayó.

A partir de ahí, la Fiscalía General de la República inició una investigación por la presunta presencia de agentes estadunidenses en un operativo en tierra, por lo que llamó a declarar a autoridades de Chihuahua, y encontró que el exfiscal "violó la Ley de Seguridad Nacional".

“La Fiscalía General de la República hace lo propio con esta persona (César Jáuregui). Las pruebas tienen que presentarse, como siempre, por la vía legal”, indicó.

Se tiene previsto que este martes se realice la audiencia de César Jáuregui, quien ingresó el lunes al penal de máxima seguridad de El Altiplano en Almoloya, Estado de México.

Con información de N+.

RMT