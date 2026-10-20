¿A Qué Hora Inicia Bloqueo Hoy en CDMX? Activistas y Personas Ciegas Afectan Dos Zonas

La Ciudad de México (CDMX) iniciará este día con nuevas protestas en la alcaldía Cuauhtémoc, por parte de dos organizaciones que saldrán a las calles para exigir atención a diversas demandas.

Ante ello, en N+ te informamos a qué hora iniciarán los bloqueos, para que consideres alternativas viales y evites las zonas afectadas este martes.

Según información de la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, las protestas serán encabezada por dos colectivos: el Frente Nacional de Organizaciones para Personas Ciegas y de Baja Visión A. C. y activistas por los derechos de los animales.

Primera manifestación en CDMX

La primera protesta comenzará alrededor de las 08:00 horas, cuando el Frente se traslade a la avenida José María Pino Suárez y Venustiano Carranza, en la colonia Centro Histórico.

Lo anterior para demandar la restitución de los 9 espacios de venta y comercialización que les fueron retirados a la organización Estudiantes Invidentes de México, A.C.

La SSC no descartó la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Protesta por los derechos de los animales

En tanto, por la tarde, activistas por los derechos de los animales acudirán al Senado de la República, en Paseo de la Reforma número 135, colonia Tabacalera, a las 15:00 horas.

Los manifestantes colocarán un memorial por los 14 mil 023 perros y gatos sacrificados durante dos periodos de Gobierno (2019-2024) en el municipio de Tecámac, Estado de México.

Además, exigirán que se inicie un procedimiento de juicio político y desafuero contra la exalcaldesa morenista y actual senadora que instruyó realizar estos actos.

Según lo que informaron en la agenda de movilizaciones, la legisladora justificó la medida argumentando que se realizó conforme a las normas oficiales mexicanas y que respondió a situaciones de riesgo para la población.

SPB