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¿A Qué Hora Inicia Bloqueo Hoy en CDMX? Activistas y Personas Ciegas Afectan Dos Zonas

Dos organizaciones se manifiestan este martes para exigir atención a diversas demandas

Protesta de activistas por los derechos de los animales en CDMX en abril 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoProtesta de activistas por los derechos de los animales en CDMX en abril 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Bloqueo Hoy Centro de CDMX: ¿A Qué Hora Inician Protestas de Activistas y Personas Ciegas que Afectan 2 Puntos? | N+