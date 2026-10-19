AICM Agiliza los Filtros de Seguridad: Así es la Nueva Revisión del Equipaje de Mano

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que hasta finales de noviembre, se llevarán a cabo trabajos de modernización del equipamiento tecnológico en los Puestos de Inspección de Pasajeros esto relevante al equipaje de mano en ambas terminales del AICM, los cuales contemplan la instalación de 16 equipos de tomografía computarizada para la revisión del equipaje de mano.

El terminal aérea indicó que estos equipos forman parte de la segunda etapa de la remodelación integral del AICM y permitirá incorporar tecnología de última generación para fortalecer la seguridad y reducir el riesgo de posibles actos de interferencia ilícita.

Será a través de rayos X por tomografía computarizada (CT), que los nuevos equipos permitirán identificar amenazas, incluidos explosivos, calcular el volumen de recipientes con líquidos autorizados, y medir las dimensiones de diversos artículos mediante imágenes 3D de alta resolución.

Esto agilizará la inspección del equipaje de mano por parte de los elementos de seguridad en los PIP, con revisiones más rápidas, eficientes y menos intrusivas, contribuyendo a mejorar la experiencia de viaje de los pasajeros.

Con esto, en las líneas de inspección donde operen estos equipos, los pasajeros ya no tendrán que retirar de su equipaje de mano los líquidos autorizados (100 ml), ni los dispositivos electrónicos, incluidas las computadoras portátiles, lo que facilitará su paso por los filtros de seguridad.

Los nuevos tomógrafos cumplen con los estándares de seguridad y calidad establecidos por la Administración de Seguridad en el Transporte del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (TSA, por sus siglas en inglés), así como con la normatividad nacional e internacional aplicable.

La instalación de los nuevos equipos se realizará de manera gradual, procurando reducir las molestias a los pasajeros durante los trabajos, por parte de personal capacitado. La primera etapa inició en el filtro D, ubicado entre las puertas 5 y 6 del área nacional de la Terminal 1.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., con nombre comercial Grupo Aeroportuario Marina, indicó que el objetivo de esto es brindar a los usuarios servicios con altos niveles de seguridad y calidad.

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