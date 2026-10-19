Carreteras de México Hoy: Reporte de Bloqueos y Accidentes Este 19 de Octubre de 2026

Durante este lunes se registran distintos incidentes en carreteras y vialidades de México, entre ellos accidentes, bloqueos, manifestaciones y trabajos que pueden afectar la circulación.

Las autoridades mantienen reportes sobre las condiciones de tránsito en diferentes puntos del país, por lo que se recomienda a los automovilistas consultar las actualizaciones antes de iniciar un viaje y considerar posibles retrasos.

6:01 horas: Sobre la autopista Durango-Mazatlán en el kilómetro 104 en dirección a Mazatlán sigue el cierre a la circulación debido a una volcadura de tracto camión.

6:30 horas: Se reporta la presencia de manifestantes en la autopista Durango-Mazatlán en la Plaza de Cobro Durango. No reportan cierre de vialidad.

6:50 horas: CAPUFE informa que sobre el kilómetro 24 de la autopista México-Cuernavaca en dirección a la CDMX hay reducción de carriles.

8:14 horas: Se registra cierre parcial de la circulación cerca del kilómetro 021+850 de la carretera Jiquilpan - Colima por atención a un accidente.

9:17 horas: En el kilómetro 104 de la autopista Durango - Mazatlán hay cierre de circulación en ambos sentidos por un accidente. CAPUFE compartió que se desvía la circulación rumbo a la carretera Federal Libre en el km 103.

10:29 horas: En la autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque sobre el kilómetro 16 se realizan trabajos de mantenimiento sobre el puente Ing. Antonio Dovalí Jaime por lo que se registra carga vehicular.

10:54 horas: En el libramiento Cuernavaca en el kilómetro 89 en dirección a CDMX hay reducción de carriles centrales en atención a un choque por alcance.

11:29 horas: Por labores de mantenimiento en el kilómetro 63 de la autopista México-Cuernavaca hay reducción de carriles.