Movilidad

Carreteras de México Hoy: Reporte de Bloqueos y Accidentes Este 19 de Octubre de 2026

Conoce las principales afectaciones e incidentes viales registrados en las carreteras del país

Carreteras de México Hoy: Reporte de Bloqueos y Accidentes Este 19 de Octubre de 2026Carreteras de México Hoy. Foto: @GN_Carreteras

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Bloqueos y accidentes en las carreteras de México este 19 de octubre. Afectaciones en Durango-Mazatlán y más.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+