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Bloqueo Hoy en CDMX: ¿A Qué Hora Inicia Cierre Vial por Manifestación en el Centro?

Integrantes del colectivo “Hoy Somos Todos por Miguel” exigirán avances en el proceso judicial por la muerte de dos fotoperiodistas en el Parque Bicentenario

Dos fotoperiodistas murieron en el festival Axe Ceremonia,Protesta por muerte de dos fotoperiodistas en un festival de música. Foto: Cuartoscuro

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