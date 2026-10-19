Bloqueo Hoy en CDMX: ¿A Qué Hora Inicia Cierre Vial por Manifestación en el Centro?

Este comienzo de semana habrá una movilización en la alcaldía Cuauhtémoc, donde un colectivo exigirá que se agilice el proceso judicial relacionado con la muerte de los fotoperiodistas Miguel Rojas y Berenice Giles.

Los participantes solicitarán que las empresas organizadoras, operadoras y las demás personas imputadas en el caso respondan ante la justicia. También pedirán que el procedimiento avance sin más retrasos y que se aplique la ley sin distinciones.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el colectivo "Hoy Somos Todos por Miguel" convocó a una concentración a las 9:00 horas en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ubicado en avenida Niños Héroes número 119, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

La exigencia está relacionada con el fallecimiento de dos fotoperiodistas tras la caída de una grúa durante el Axe Ceremonia, realizado el 5 de abril de 2025 en el Parque Bicentenario, en la Ciudad de México.

El colectivo busca que el caso continúe su curso judicial y que se determinen las responsabilidades correspondientes.

Además del colectivo convocante, se contempla la participación de integrantes del Frente Nacional por las 40 Horas, Comunicadores Ant1Fazz Media y el Observatorio de Derechos Humanos "Memoria y Libertad".

Cabe señalar que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) señaló que las investigaciones detectaron que las grúas relacionadas con el accidente no estaban incluidas en el Programa Especial de Protección Civil presentado ante las autoridades.

Por estos hechos, el organismo formuló imputaciones contra ocho personas físicas y tres empresas. Además, consiguió la vinculación a proceso de María del Pilar "N", por su probable participación en el delito de homicidio culposo en agravio del fotoperiodista Miguel.

FBPT