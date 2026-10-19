Internacional

Juez de Miami, EUA, Firma Orden de Arresto contra Raúl Castro, Expresidente de Cuba

El exmandatario cubano está acusado de conspirar con espías para cometer asesinato en primer grado por el derribo de dos avionetas en 1996 de la organización humanitaria Hermanos al Rescate

Raúl Castro, expresidente de CubaRaúl Castro, expresidente de Cuba. Foto: Reuters | Archivo

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Orden de arresto contra Raúl Castro: acusado de conspirar en el asesinato de 1996 de cuatro personas. Un juez de Miami considera que hay pruebas suficientes. Sigue la noticia.

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