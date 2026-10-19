Así Fue el Accidente del Sacerdote Patricio Sánchez: Muerte Quedó Grabada en Video

Los últimos instantes de vida del sacerdote redentorista Patricio Alfredo Sánchez Molinari quedaron registrados en video durante la celebración de una misa en Guayaquil, Ecuador. Las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales, muestran el accidente en el que el religioso, de 53 años, fue golpeado por una cruz que se desprendió de la pared ubicada detrás del altar.

El accidente ocurrió el sábado 17 de octubre, mientras Sánchez Molinari oficiaba la Santa Misa como parte de sus labores religiosas en la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de la que era párroco. Lo que transcurría como una ceremonia litúrgica terminó en una tragedia que conmocionó a la comunidad católica.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sacerdote Muere al Caerle un Enorme Cristo Durante Misa en Guayaquil, Ecuador

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el sacerdote se encontraba frente al altar cuando la cruz colocada en la pared detrás de él cayó repentinamente. La estructura se precipitó sobre el religioso, quien quedó tendido tras recibir el impacto en un episodio que interrumpió abruptamente la celebración religiosa.

La grabación permitió documentar el momento del accidente y se difundió más allá de Ecuador, donde la noticia provocó consternación.

Tras el accidente, la Arquidiócesis de Guayaquil expresó su pesar por el fallecimiento del sacerdote, mediante un comunicado firmado por el cardenal Luis Cabrera Herrera. En el mensaje, la institución religiosa manifestó su cercanía con la comunidad redentorista, así como con familiares.

Sánchez Molinari era responsable de la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, formaba parte de la comunidad religiosa de Guayaquil, donde su fallecimiento generó expresiones de solidaridad y oraciones.

¿Quién era el sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari?

Formaba parte de la Congregación del Santísimo Redentor, conocida como los Misioneros Redentoristas. Durante su ministerio, desarrolló una labor pastoral cercana a los feligreses, con quienes compartió actividades religiosas y participó en iniciativas orientadas al acompañamiento espiritual y al bienestar de la comunidad.

Uno de los lugares donde el sacerdote Patricio Sánchez desarrolló una parte de su labor fue el cantón Vinces, donde estuvo al frente de una parroquia durante varios años. Ahí colaboró en proyectos de asistencia y promovió actividades para fortalecer.

El religioso estuvo a cargo de la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en el sur de Guayaquil e integrada a la Vicaría Centro de la Arquidiócesis de esa ciudad, en donde recurrió a herramientas digitales para acercar las celebraciones religiosas a más personas.

TLS