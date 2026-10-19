Internacional

Así Fue el Accidente del Sacerdote Patricio Sánchez: Muerte Quedó Grabada en Video

La tragedia ocurrió el sábado 17 de octubre, mientras el sacerdote celebraba la Eucaristía en la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Guayaquil

sacerdote redentorista Patricio Alfredo Sánchez Molinarisacerdote redentorista Patricio Alfredo Sánchez Molinari momentos antes del accidente. Foto: Captura de pantalla

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