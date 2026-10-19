Luego de Disturbios en Francia Anuncian Nuevas Protestas contra el Encarecimiento de la Vida

La coordinación del movimiento de los "Chalecos Amarillos", detrás de las manifestaciones contra el encarecimiento de la vida que degeneraron en disturbios el fin de semana en Francia, anunció nuevas protestas el próximo sábado 24 de octubre de 2026.

"Hay claramente un enorme impulso para que haya un Acto II", explicó Benjamin Ball, editor del sitio 17octobregiletjaune.net, que ya cuenta con decenas de acciones programadas en el marco de las nuevas protestas.

Cabe recordar que la jornada de movilización del pasado 17 de octubre derivó en Francia en escenas de violencia urbana, incendios, destrozos y saqueos en varias ciudades del país, con incidentes especialmente graves en París, Lyon, Marsella y Lille.

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Los detenidos por participar en los altercados ascienden a 2,000, mientras que 600 policías, gendarmes y bomberos resultaron heridos, según un balance todavía provisional.

La movilización social del sábado en Francia fue convocada contra la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, movilizó a colectivos diversos en distintas partes de Francia, y derivó en enfrentamientos y daños materiales en varias ciudades.

Toques de queda en Francia

Por su parte, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció "toques de queda" a partir de la noche de este lunes en Francia, después de los disturbios y saqueos registrados en las grandes ciudades durante el fin de semana.

"Pedí a los prefectos decretar varios toques de queda esta noche, toques de queda parciales", anunció el jefe de gobierno centroderechista tras una reunión de crisis, sin precisar en qué lugares se aplicará esta medida.

La lista de ciudades afectadas por la medida debe conocerse en la tarde, después de que los prefectos, representantes del gobierno en los diferentes departamentos franceses, conversen con los alcaldes, precisó.

Algunas medidas ya se anunciaron. En Marsella se prohibieron manifestaciones entre las 12H00 y las 20H00 de este lunes, y la ciudad de Denain, cerca de la frontera con Bélgica, decretó ya un toque de queda nocturno hasta domingo.

El gobierno se encuentra bajo presión para frenar los disturbios y saqueos que opacaron el sábado las multitudinarias protestas contra el encarecimiento de la vida y que se reprodujeron el domingo por la noche.

El presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció este lunes "fallos" en la gestión policial de los disturbios y pidió "nuevos modos operativos" para "poner fin a los fenómenos de barricadas y saqueos".

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, indicó que estos toques de queda no afectarán al partido de fútbol de Liga de Campeones previsto el martes, que enfrenta al Paris SG y al Barcelona en la capital francesa.

Lecornu descartó por el momento decretar el estado de emergencia, como le pidió el líder del partido conservador Los Republicanos, Bruno Retailleau, al considerar "más adecuados" los toques de queda.

Con información de N+, AFP y EFE