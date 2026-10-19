Internacional

Luego de Disturbios en Francia Anuncian Nuevas Protestas contra el Encarecimiento de la Vida

Los organizadores ya tienen decenas de acciones programadas en el marco de las nuevas manifestaciones

Protestas en París, FranciaAnuncian nueva jornada de protestas en París, Francia. Foto: Reuters

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Nuevas manifestaciones en Francia: los Chalecos Amarillos anuncian más acciones contra el aumento del costo de vida. ¿Qué sigue después de los disturbios recientes?

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