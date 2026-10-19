Muere Cebra y Nace Mono Araña en el Zoológico de León, Guanajuato

Autoridades del Zoológico de León informaron sobre el fallecimiento de un ejemplar de cebra que tenía 16 años.

La causa de muerte de acuerdo a personal de la institución fue que el ejemplar era de avanzada edad.

Aunque las causas médicas las revelará una necropsia establecida por protocolo tras fallecimientos de especies en el zoológico.

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Por otra parte parque informó la llegada de una nueva cría de mono araña que nació a principios de este mes.

El integrante se suma a una tropa de 17 monos que habitan la isla en el parque. El mono araña es una especie en peligro de extinción, víctima de la depredación y el tráfico ilegal de su especie.