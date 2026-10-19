Seguridad

Muere Cebra y Nace Mono Araña en el Zoológico de León, Guanajuato

Autoridades del parque informaron que la causa de muerte fue la avanzada edad del ejemplar

Muere Cebra y Nace Mono Araña en el Zoológico de León, Guanajuato.Muere Cebra y Nace Mono Araña en el Zoológico de León, Guanajuato. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El recién nacido se une a un grupo de monos de 17 integrantes, fue a inicios de octubre cuando llegó al mundo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+