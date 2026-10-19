Seguridad

Saldo y Recuento de Daños Tras la Segunda Manifestación por Agua en Guadalajara

La marcha comenzó de forma pacífica, pero horas después un grupo de personas encapuchadas comenzó con destrozos en edificios y comercios del centro tapatío

Bomberos acudieron a sofocar las últimas llamas tras los disturbios en Guadalajara.Bomberos acudieron a sofocar las últimas llamas tras los disturbios en Guadalajara. Foto: N+

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Al menos seis negocios se vieron afectados por el grupo de personas encapuchadas que causó destrozos.

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