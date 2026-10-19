Movilidad

Así Está el Tránsito en la Autopista México-Querétaro: Registro de Incidentes Hoy

La Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales (Capufe) son las instancias encargadas de vigilar esta carretera

Bloqueo Carretera Querétaro por AgricultoresBloqueo Carretera Querétaro por Agricultores Diciembre 2025. Foto: Cuartoscuro

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Atención conductores: la autopista México-Querétaro presenta carga vehicular por mantenimiento.

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