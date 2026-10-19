Así Está el Tránsito en la Autopista México-Querétaro: Registro de Incidentes Hoy

La autopista México-Querétaro es una de las carreteras más importantes del país por la cantidad de autos y vehículos de carga que circulan por ella.

No es para menos, Querétaro se ha convertido en un polo de manufactura e inversión que está muy cerca de la Ciudad de México, a solo tres horas de la capital del país.

Por ello, a través de sus casi 200 kilómetros de longitud pasan más de 84 mil autos diarios: lo mismo particulares que tráileres cargados de productos.

Además, esta carretera conecta a la CDMX con el centro del país, de ahí su relevancia para el tránsito de mercancías y personas. Lo que también la hace de alto riesgo.

Tránsito en la autopista México-Querétaro

En las primeras horas de este lunes 19 de octubre, se reportaron los siguientes accidentes o afectaciones en la México-Querétaro.

9:16 horas: Sobre el kilómetro 148 al 158 en dirección a CDMX se reporta la reducción de carriles por labores de mantenimiento. Reportan carga vehicular.

9:16 horas: Del kilómetro 142 al 143 en dirección a Querétaro se informa de una reducción de carriles por labores de mantenimiento. Existe carga vehicular en la zona.

9:54 horas: En el tramo entre el kilómetro 194 al 207 en dirección a Querétaro hay reducción de carriles por trabajos de mantenimiento. En la zona hay carga vehicular.

Te invitamos a seguir todos los canales de N+, donde te informaremos sobre la situación en diversas vialidades y las alternativas para tus traslados.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas o con problemas viales, especialmente en la Ciudad de México y el Estado de México.

Con información de N+