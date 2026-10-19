Accidentes

Fuerte Accidente en Insurgentes hacia Reforma: Choque Afecta Circulación al Centro CDMX

El incidente ocurrió a las afueras de la estación Sonora del Metrobús

Accidente en ReformaAccidente vial en Paseo de la Reforma causa afectaciones viales. Foto: N+

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