Fuerte Accidente en Insurgentes hacia Reforma: Choque Afecta Circulación al Centro CDMX

Un accidente entre dos vehículos provoca afectaciones a la circulación hacia el centro de la Ciudad de México (CDMX) la mañana de este lunes, sobre avenida Insurgentes, en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc.

El percance dejó una persona lesionada, quien recibió atención de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

El choque ocurrió en el cruce de avenida Insurgentes y la calle Querétaro, frente a la estación Sonora de la Línea 1 del Metrobús. Debido al incidente, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos realizaron maniobras para enganchar y retirar una de las unidades involucradas.

Los automovilistas tuvieron que maniobrar para continuar su trayecto, incluso al esquivar el carril confinado del Metrobús.

A las 7:41 horas, reabrieron la circulación en la zona, sin embargo, continuaba la carga vehicular.

Elementos de la policía capitalina también acudieron al sitio para atender el incidente y dialogar con los involucrados, mientras las aseguradoras revisaban las circunstancias del choque para determinar las responsabilidades correspondientes.

FBPT