Sociedad

Lluvias Inundan Colonias de Coatzacoalcos y Activan Evacuación de Familias

Las autoridades mantienen atención preventiva ante el pronóstico de que el cauce continúe creciendo durante las próximas horas

La lluvia y el viento causan estragos en Coatzacoalcos. Las autoridades evacúan colonias ante el aumento del ríoLa lluvia y el viento causan estragos en Coatzacoalcos. Las autoridades evacúan colonias ante el aumento del río. Foto: Ayuntamiento de Coatzacoalcos

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Evacuaciones en Coatzacoalcos por lluvias intensas. Las autoridades advierten que el río sigue creciendo

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