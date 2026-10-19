Lluvias Inundan Colonias de Coatzacoalcos y Activan Evacuación de Familias

La fuerte lluvia acompañada con viento ha dejado severas afectaciones y zonas inundadas en el sur de Veracruz. En la ciudad de Coatzacoalcos se ha iniciado la evacuación de las familias asentadas en las colonias:

Adolfo López Mateos, Coatzacoalcos, Villas de la Rivera, Elvira Ochoa, Electricistas

Trópico de la Rivera, Fertimex, Nueva Calzadas, Santa Rosa, Progreso y Paz, Héroe de Nacozari Nueva Obrera, Fidel Herrera, Independencia, Guadalupe Victoria

Se han canalizado al Albergue temporal ubicado en el centro del adulto mayor. Se dio a conocer que ell nivel del río Coatzacoalcos va en aumento de acuerdo a las últimas mediciones.

Mientras tanto en Agua Dulce también se ha registrado el incremento en el río Aguadulcita que hasta el momento registra los seis metros y se espera que en las próximas horas aumente su nivel, provocando inundaciones en en las colonias aledañas.