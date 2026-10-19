Sociedad

Frente Frío No. 2: Fuertes Lluvias Inundan Viviendas en Nanchital, Veracruz

Al sur del estado, las precipitaciones han dejado diversas afectaciones, como el ingreso de agua a los domicilios

Se reportan afectaciones en Nanchital por las lluvias.Se reportan afectaciones en Nanchital por las lluvias. Foto: Cristina Juárez del Sue

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Fuertes lluvias en Nanchital: el agua entra a hogares y árboles caídos bloquean vías. ¿Qué colonias sufren más? Infórmate aquí.

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