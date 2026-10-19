Frente Frío No. 2: Fuertes Lluvias Inundan Viviendas en Nanchital, Veracruz

En Nanchital los efectos de la lluvia por el frente frío número dos han dejado también afectaciones e inundaciones en las últimas horas

Entre las zonas más afectadas se encuentran las colonias Tepeyac, San Agustín, Primero de Mayo, Nuestra Señora del Carmen, San Regino, Montealbán, San Nicolás de Bari, Centro, Lázaro Cárdenas, Brunet y Díaz Ordaz. En muchos de estos puntos, el agua ingresó a los hogares.

Las fuertes rachas de viento derribaron varios árboles, destacando uno de gran tamaño que obstruye por completo la carretera a Santa Elena, interrumpiendo el tránsito vehicular.

Se reportó la caída de la barda perimetral de la escuela primaria Miguel Hidalgo sobre la avenida Lázaro Cárdenas.