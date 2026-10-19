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¿Hay Marcha de Trabajadores del IMSS Hoy? Mantienen Plantones en Estas Zonas de CDMX

Los manifestantes exigen mejores condiciones laborales y un incremento salarial directo al tabulador

Plantón frente a las oficinas del IMSS en CDMXPlantón frente a las oficinas del IMSS en CDMX. Foto: Cuartoscuro

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Trabajadores del IMSS en pie de lucha en CDMX por derechos laborales y aumento salarial. ¿Qué está pasando en Paseo de la Reforma y la colonia Condesa?

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