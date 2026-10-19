¿Hay Marcha de Trabajadores del IMSS Hoy? Mantienen Plantones en Estas Zonas de CDMX

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) siguen con su jornada de protesta en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con autoridades capitalinas, los trabajadores activos y jubilados del IMSS exigen la renuncia de Rafael Olivos, secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, por presuntamente violar la legislación laboral y los estatutos del sindicato.

También exigen mejores condiciones laborales y el respeto a sus derechos, además de un incremento salarial del 10% directo al tabulador y garantías para acceder a una jubilación digna.

Cabe recordar que el pasado viernes, los trabajadores del IMSS bloquearon la autopista México-Pachuca, a la altura del Hospital General Regional (HGR) Número 200 del IMSS de Tecámac. Otro grupo realizó un bloqueo parcial en Paseo de la Reforma, a la altura de las oficinas centrales del IMSS, donde actualmente mantienen un plantón.

Previamente, el miércoles 14 de octubre, integrantes de la Unión de Sindicatos de la Salud, agrupados en el Frente por la Justicia Laboral, se manifestaron en Insurgentes Sur para exigir el reconocimiento de sus derechos laborales y sindicales, el pago de prestaciones pendientes y mejores condiciones para el personal de IMSS-Bienestar.

Además, el martes 13 de octubre, empleados del IMSS se concentraron en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde marcharon hacia las oficinas centrales del instituto, ubicadas en Paseo de la Reforma.

Zonas de plantón de trabajadores del IMSS

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los trabajadores activos y jubilados del IMSS mantienen plantón en dos puntos de la alcaldía Cuauhtémoc, sin embargo, no se tienen programadas marchas para este lunes.

Un grupo de manifestantes se mantiene desde el 9 de octubre en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en Zamora No. 107, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.

Otro grupo se mantiene un plantón desde el pasado 8 de octubre en oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social, en avenida Paseo de la Reforma No. 476, colonia Juárez, en la misma alcaldía.

Se recomienda a los automovilistas evitar la zona, en la medida de lo posible, o buscar rutas alternas.

Con información de N+

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