Movilizaciones Hoy Lunes 19 de Octubre de 2026: Marchas y Bloqueos en CDMX

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de las concentraciones agendadas para este lunes en la Ciudad de México.

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Las autoridades capitalinas esperan cinco concentraciones, cuatro citas agendadas, y seis eventos de esparcimiento, durante esta jornada en la capital del país.

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Las movilizaciones serán en:

Cuauhtémoc

09:00 horas. Colectivo "Hoy Somos Todos por Miguel" se manifestará en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para exigir justicia y avances sin dilaciones en el caso de los dos fotoperiodistas que murieron por la caída de una grúa en el Parque Bicentenario durante el festival Axe Ceremonia, el 5 de abril de 2025.

10:00 horas. Movimiento Antorchista de la Ciudad de México acudirá al Congreso capitalino para solicitar la regularización de predios en las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Xochimilco.

12:00 horas. Propietarios y trabajadores de carnicerías se manifestarán en la Secretaría de Gobierno para exigir que el pago de sus productos se realice en efectivo y no mediante medios electrónicos.

12:00 horas. Plataforma 4:20 realizará una jornada itinerante en el Monumento a la Madre para recolectar firmas, difundir los derechos cannábicos y ofrecer talleres sobre reducción de riesgos y daños, derechos humanos y legislación cannábica.

Benito Juárez

12:00 horas. Plataforma 4:20 realizará una jornada itinerante en el cruce de avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc para recolectar firmas, difundir los derechos cannábicos y ofrecer talleres sobre reducción de riesgos y daños, derechos humanos y legislación cannábica.

13:00 horas. Vecinos de la colonia San José Insurgentes se manifestarán en la alcaldía Benito Juárez contra un proyecto de construcción de vivienda en las inmediaciones de su colonia.

Álvaro Obregón

12:30 horas. Movimiento Feminista de la Merkadita realizará una “Mercadita Feminista” en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para visibilizar y combatir las desigualdades, así como promover la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres de la comunidad milpaltense.

Azcapotzalco

12:00 horas. Unión Nacional de Maquineros A.C. realizará un registro de personas afectadas directa e indirectamente por los operativos en el establecimiento Chrismo Entretenimiento, con el objetivo de definir acciones para exigir que les permitan trabajar.

Gustavo A. Madero

12:00 horas. Plataforma 4:20 realizará una jornada itinerante en el cruce de avenida Gran Canal y Circuito Interior para recolectar firmas, difundir los derechos cannábicos y ofrecer talleres sobre reducción de riesgos y daños, derechos humanos y legislación cannábica.

16:00 horas. Colectivo "We R Women on Fire" realizará una intervención colectiva a través del canto en la Plaza Roja de la ESIME Zacatenco, en solidaridad con las alumnas del Instituto Politécnico Nacional que exigen espacios educativos seguros y libres de violencia.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 19 de octubre de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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ASJ