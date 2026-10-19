Marchas

Movilizaciones Hoy Lunes 19 de Octubre de 2026: Marchas y Bloqueos en CDMX

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones que se tienen previstas en diversas alcaldías de la capital del país

marchas cdmx 19 octubre 2026En la app de N+ puedes estar al tanto de toda la información sobre las movilizaciones. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa.

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