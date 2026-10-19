Sociedad

Sismo en México Hoy Lunes 19 de Octubre: ¿Dónde Tembló y de Qué Magnitud Fue?

El país registra temblores constantes porque está ubicado en una región donde interactúan cinco placas tectónicas

Sismos 19 octubre 2026México se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa.
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