Sismo en México Hoy Lunes 19 de Octubre: ¿Dónde Tembló y de Qué Magnitud Fue?

México registra sismos todos los días, principalmente en la zona sur, y algunos pueden sentirse en la capital del país, dependiendo de su magnitud y ubicación.

El territorio nacional se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde interactúan cinco placas tectónicas. El movimiento de estas placas acumula y libera energía, lo que provoca los terremotos.

En la CDMX, la alerta sísmica puede avisar con anticipación cuando el epicentro está lejos, por ejemplo, en Guerrero, Oaxaca o Chiapas. Sin embargo, si el sismo ocurre en la urbe, el movimiento es sorpresivo.

Este lunes 19 de octubre, el Servicio Sismológico Nacional ha registrado estos temblores:

A las 00:53:17 horas se registró un sismo de magnitud 3.8, con epicentro a 35 kilómetros al noreste de Matías Romero, Oaxaca. El movimiento ocurrió a una profundidad de 127.7 kilómetros.

A las 4:22 horas hubo un temblor magnitud 4.2 a 10 km al sureste de Coyuca de Benítez, Guerrero, a una profundidad de 7 km.

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La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que tres sismos se registraron en las inmediaciones de Puerto Peñasco, Sonora, entre la noche del domingo 18 y la madrugada del lunes 19 de octubre, sin que hasta el momento se reporten daños.

De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN) de la UNAM, los movimientos telúricos ocurrieron en la región del Golfo de California y tuvieron las siguientes características:

El primero fue de magnitud 3.8, con epicentro a 60 km al suroeste de Puerto Peñasco y una profundidad de 13.8 kilómetros.

El segundo sismo alcanzó una magnitud de 3.6, se localizó a 39 km al oeste de Puerto Peñasco y tuvo una profundidad de 7 km.

El tercer movimiento también fue de magnitud 3.6, con epicentro a 30 kilómetros al suroeste de dicha localidad y una profundidad de 10 kilómetros

¿Qué hacer si suena la Alerta Sísmica?

Ante la activación de la Alerta Sísmica, se debe, en la medida de lo posible, mantener la calma y actuar de acuerdo con las rutas de evacuación previamente identificadas.

Las autoridades recomiendan tener preparado un plan familiar de protección civil, identificar las rutas de evacuación y considerar las necesidades de niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mascotas.

¿Por qué tiembla en Chiapas y Guerrero?

Los sismos en Chiapas y Guerrero son recurrentes debido a que se ubican en el punto de encuentro de tres placas tectónicas: la del Caribe, de Cocos y de Norteamérica. El territorio guerrerense solo abarca estas últimas dos, pero Chiapas está en el punto de encuentro de las tres.

Cuando esas placas chocan, se producen movimientos de gran magnitud en la corteza terrestre que genera alarmas no solo en el epicentro del sur del país y Centroamérica, sino por su expansión hasta los estados del centro.

La placa de Cocos se desplaza constantemente desde el oceáno Pacífico hacia el continente americano, mientras interacciona con la placa continental de Norteamérica, sobre la cual está la mayoría del territorio mexicano. En tanto, la placa del Caribe está en parte de la zona sur de Chiapas y colinda con la frontera de Guatemala.

El proceso que desencadena los sismos en la costa chiapaneca se denomina subducción. Eso ocurre cuando la placa de Cocos se mueve lentamente y se mete por debajo de las placas de Norteamérica y del Caribe.