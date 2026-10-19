Peso Mexicano Mantiene Tendencia a la Baja Frente al Dólar Estadounidense

El dólar estadounidense sigue ganando terreno frente al peso mexicano, cuya depreciación se ha prolongado durante seis semanas seguidas.

Durante la madrugada de este lunes, el dólar cotizó en 18.54 pesos, una cifra superior a la del domingo, cuando la moneda del país vecino cerró en 18.45 pesos en el mercado internacional.

Así inició la jornada que, todo apunta, marcará la séptima semana consecutiva con pérdidas, en medio de preocupaciones de que se reduzca el diferencial entre las tasas de interés de México y Estados Unidos.

El viernes, el peso mexicano cerró en 18.4895 unidades por dólar, con una depreciación del 0.51%, revirtiendo sus ganancias iniciales, con lo que acumuló un retroceso semanal de un 0.54%.

Los analistas estiman que si persiste la volatilidad por las tasas, junto con los riesgos asociados a la situación en Medio Oriente, las elecciones de noviembre en Estados Unidos y la revisión en curso del TMEC, el peso podría acercarse a 19 por dólar, aunque cerraría el año entre 18.20 y 18.30 unidades.

La cotización varía a lo largo del día, pues los mercados reaccionan al panorama geopolítico.

El Banco de México (Banxico) calcula el tipo de cambio FIX con base en las cotizaciones del mercado cambiario mayorista, correspondientes a operaciones que se liquidan dos días hábiles bancarios después.

Para este lunes, el FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación se ubicó en 18.4930 pesos por dólar. Por su parte, el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses en México quedó en 18.4250 pesos por cada divisa.

La presión del peso mexicano comenzó en septiembre pasado, después de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) elevó las tasas de interés y anticipó nuevos ajustes. En contraste, Banxico mantuvo sin cambios su tasa de referencia.

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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ASJ