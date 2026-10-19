Dólar

Peso Mexicano Mantiene Tendencia a la Baja Frente al Dólar Estadounidense

Los analistas estiman que si persiste la volatilidad por las tasas, junto con los riesgos asociados a la situación en Medio Oriente, la moneda mexicana podría acercarse a 19 unidades por dólar

DólarEl precio de compra y venta del dólar está en constante cambio. Foto: Reuters.

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