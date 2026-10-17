Lista de Marchas, Concentraciones y Rodadas que Afectarán la Movilidad en la CDMX

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 17 de octubre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 2 marchas, 8 concentraciones, 3 rodadas motociclistas, 3 rodadas ciclistas, 1 rodada en patines y 31 eventos de esparcimiento durante la jornada de este sábado en la capital del país.

El Movimiento Cristiano en México marchará a las 09:00 horas de avenida Tamaulipas y avenida Santa Fe, colonia Contadero, alcaldía Cuajimalpa con destino a la sede de la alcaldía Cuajimalpa en avenida Juárez y avenida México, colonia Cuajimalpa.

A las 11:00 horas se tiene programada una marcha que partirá de la Secretaría de Energía en avenida Insurgentes Sur 20, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc con destino al Senado de la República en Paseo de la Reforma 135, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc y a la Torre Ejecutiva de Petróleos Mexicanos en avenida Marina Nacional 287, colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.

Motociclistas rodarán a las 17:00 horas del Monumento a la Revolución con destino a Mecanógrafos 242, colonia El Sifón, alcaldía Iztapalapa.

Los Duros Biker rodarán a las 20:10 horas de avenida Central Carlos Hank González y Villa Quetzalcóatl, colonia Joyas de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero; a las 21:10 horas de avenida Río Consulado 2355, colonia Ampliación Simón Bolívar, alcaldía Venustiano Carranza a un destino por definir.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ