Crece Alerta en CDMX por Consumo de Cristal en Jóvenes de entre 10 y 17 Años

En la Ciudad de México crece la alerta por el consumo de cristal en jóvenes de entre 10 y 17 años.

En el país uno de cada diez se inicia en el consumo de estupefacientes con esta sustancia, con lo que se ha consolidado como la cuarta droga de inicio, mientras que el consumo de alcohol, tabaco y marihuana se estancan.

Y aunque existen centros de rehabilitación, no todos son aptos para su tratamiento.

Pedro Lozano lleva 30 años trabajando en el tratamiento contra las adicciones y afirma que en la última década ha notado que los consumidores de cristal son cada vez más jóvenes y se acercan a ellos en busca de ayuda.

Sin embargo, la Norma Oficial Mexicana y los lineamientos de la Comisión Nacional contra las Adicciones y Salud Mental, CONASAMA, indican que no es recomendable internar a menores de edad en centros residenciales de ayuda mutua para rehabilitarse de adicciones.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Consumidores de Droga 'Cristal' Son Cada Vez Más Jóvenes en la Ciudad de México

Al respecto, Pedro Lozano Rodríguez, director centro de rehabilitación en Ciudad de México, indicó:

“Tristemente pues nos vemos un poquito como limitados por parte de las autoridades, porque efectivamente no podemos atenderlos a ellos, los tenemos que conectar con algunos centros de salud o los tenemos que mandar con algún pediatra”.

Frente al aumento en el consumo de cristal entre adolescentes, especialistas advierten que la prevención y la atención oportuna son fundamentales para evitar que más jóvenes desarrollen una dependencia.

Tan solo en la Ciudad de México existen oficialmente 198 centros y clínicas de rehabilitación.

“Me gustaría que inclusive las mismas autoridades pudieran platicar con nosotros para que les podamos platicar desde nuestra experiencia y la creciente ola de adicción que está creciendo, que nos dejaran trabajar inclusive con los menores porque cuando ellos quieran, el problema ya creció, va a ser insuficiente”, señaló Lozano Rodríguez.

Uno de los puntos esenciales en el tratamiento de adicción a metanfetamina es la atención psiquiátrica, algo que las familias no siempre pueden costear.

“3 mil pesos la consulta, a veces no está al alcance de la familia, que el gobierno nos apoyará con becas para pagar el psiquiatra, psicólogos, especialistas, porque sí es carísimo”

Para personas como Jaime que empezó a consumir drogas a los 13 años, entre ellas cristal y que ahora tiene 21, estos centros han sido determinantes para su recuperación.

“Para mí un centro de rehabilitación que en ese momento cuando estaba en el consumo, no me agradaba, pero cuando ya estás en desintoxicación con más conciencia me agradó, me ayudó bastante a recuperar con mi familia confianza”, aseguró.

Con información de Dafne Mora y Fernando Guillén.

LECQ