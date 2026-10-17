Salud

Crece Alerta en CDMX por Consumo de Cristal en Jóvenes de entre 10 y 17 Años

Especialistas advierten que son fundamentales la prevención y la atención oportuna para evitar que más jóvenes desarrollen una dependencia

Jóvenes en centro de rehabilitación.Foto: N+

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