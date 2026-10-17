Internacional

Policía Francesa Detiene en París a Decenas Previo a Jornada de Protestas

Este sábado, estudiantes, grupos sociales y sindicales tomarán las calles de varias ciudades del país para manifestarse; más de 10 mil policías y gendarmes harán frente a las movilizaciones

Un manifestante se mantiene firme a pesar de los gases usados por la policía en la Plaza de la República de ParísUn manifestante se mantiene firme a pesar de los gases usados por la policía en la Plaza de la República de París. Foto: Reuters

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