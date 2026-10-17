Policía Francesa Detiene en París a Decenas Previo a Jornada de Protestas

Previo a la jornada de protestas por todo el país, la policía francesa ha detenido a decenas de personas en París durante controles se revisión, en el inicio de una jornada que se espera convulsa para las autoridades.

La Prefectura de Policía de París indicó que hasta las 12:00 horas se habían llevado a cabo 100 arrestos, esencialmente por llevar protecciones y armas prohibidas, y 589 controles preventivos, además de imponerse cuatro multas.

Las fuerzas del orden intervinieron para dispersar dos concentraciones: la primera, de carácter sindical formada por un centenar de personas que se había constituido en torno a la estación del Norte.

La otra de estudiantes de liceos que se había iniciado en la calle de Rennes, que va en dirección de la estación de Montparnasse, precisó la Prefectura de Policía de París.

También en la capital, un centenar de encapuchados trataron de bloquear el acceso al estacionamiento de la sede de la televisión CNews y de la emisora Europe 1, contra la que lanzaron objetos y rompieron vidrios.

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Una veintena de personas fueron detenidas en la acción contra esos dos medios propiedad del magnate Vincent Bolloré, conocido por su proximidad con la extrema derecha.

En el centro de Marsella, se quemaron contenedores de basura y otro material urbano ante una concentración de varios cientos de personas en el centro de la que es la segunda mayor ciudad francesa.

En Lyon (centro-este), la tercera mayor urbe del país, hubo concentraciones en la refinería de Feyzin, junto a una autopista varios kilómetros al sur, pero también en varios puntos de la ciudad, alguna de las cuales fueron dispersadas por la policía con el argumento de que pretendían obstaculizar la circulación.

También se llevaron a cabo operaciones de ese tipo en las vías de circunvalación de Rennes (noroeste) o en las calles de Lille (norte).

Para esta jornada, más de 10 mil policías y gendarmes han sido movilizados para hacer frente a eventuales incidentes, 5 mil de ellos en París, donde la Prefectura de Policía ha prohibido concentraciones en zonas estratégicas como los alrededores del palacio del Elíseo, de la residencia oficial del primer ministro (Matignon), de las dos cámaras parlamentarias, de la avenida de los Campos Elíseos o de las estaciones de tren.

Se ha autorizado un recorrido para una manifestación, que debe desarrollarse a partir de las 14:00 horas entre la plaza de la República y la de Clichy.

Detrás de estas protestas, en las que los sindicatos no están a la iniciativa aunque algunos de ellos (en particular la Confederación General del Trabajo) las respaldan, hay un grupo variado de colectivos, en particular estudiantes, pero también algunos de los que fueron líderes del movimiento de los 'chalecos amarillos' en el movimiento de 2018 y 2019.

Las demandas son varias: de la demanda de mejoras educativas, pasando por la escalada de los hidrocarburos y en general la carestía de la vida.

ICM