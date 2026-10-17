Guardia Costera de EUA Rescata en BC a 16 Personas, entre Ellos 2 Mexicanos

Un nuevo rescate marítimo se llevó a cabo por parte de autoridades estadounidenses, pero en esta ocasión fue cerca de la costa de Ensenada, Baja California.

Autoridades recibieron un llamado de auxilio alrededor de la una de la mañana del viernes 16 de octubre cuando se informó que una embarcación corría el riesgo de hundirse.

Al respecto el teniente Santiago Tamburini, de la Guardia Costera de Estados Unidos, indicó:

"Estaban a 120 millas náuticas, 140 millas al este de San Diego y esa zona es nuestra responsabilidad, ese lamentablemente es el número que no tenemos confirmado, esto fue uno de los varios números que los sobrevivientes nos dieron, pero no sabemos si verdaderamente eran 27, fueron rescatados 16, trasladados aquí a nuestra base y de ahí lo servicios de emergencias los llevaron a diferentes hospitales".

Como respuesta se desplegó un amplio operativo que incluyó aeronaves de las estaciones de Ventura y Sacramento, además del guardacostas Active. A las labores también se sumaron un buque de la marina estadounidense USS Kingsville y un helicóptero del escuadrón de combate marítimo 23.

Entre los sobrevivientes se confirmó la presencia de dos ciudadanos mexicanos.

Pedro Ríos, comité de Amigos Americanos, señaló:

"Es un incidente que siguen a otros que más o menos han ocurrido en las mismas rutas. Lamentablemente son rutas de mucho peligro porque no se puede asegurar el bienestar de las personas si no hay mucho equipaje para apoyar a las personas si se caen al mar".

Y es que si bien no se ha confirmado si este hecho tiene que ver con el tráfico de personas o de algún producto ilícito, esta ruta es muy comúnmente utilizada por los contrabandistas.

"San Diego tiene rutas de tráfico de narcotráfico de seres humanos conocidas y la ubicación general de esta nave pertenece una de las sospechosas rutas”, aseguró el teniente Tamburini.

Continúan los esfuerzos para la búsqueda de más personas.

Con información de N+.

LECQ