Seguridad

Guardia Costera de EUA Rescata en BC a 16 Personas, entre Ellos 2 Mexicanos

El incidente ocurrió cerca de la costa de Ensenada, entre los sobrevivientes de la embarcación en riesgo de hundirse se confirmó la presencia de dos mexicanos. Buscan a más personas

Helicóptero de la Guardia Costera de EUA.Foto: Facebook @UScoastguard

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