Bloqueo en Barranca del Muerto Hoy: Alternativa para Evitar Cierre en Colonia Guadalupe Inn

Vecinos de la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX), realizan un bloqueo en Barranca del Muerto al cruce con la Avenida Manuel M. Ponce.

Se trata de dos grupos de manifestantes que protestan luego de la construcción de un edificio por parte del Instituto de Vivienda (Invi) de la Ciudad de México en la cerrada Migue Noreña, en colonia San José Insurgentes, en dicha alcaldía.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Tensión Durante Bloqueo en Barranca del Muerto: Dos Grupos se Enfrentan por Departamentos

El primer grupo de manifestantes, quienes pretenden acceder a uno de los 28 departamentos del INVI, están solicitando vivienda digna. Del otro lado, vecinos de la misma cerrada están denunciando que la construcción es irregular, ya que se construyeron más de los niveles permitidos, además de otra irregularidades y corrupción en el proyecto que inició en 2017.

La protesta ocurre a solo unos metros de oficinas del Infonavit. Los manifestantes esperan respuesta de autoridades.

La alternativa vial es Circuito Interior o la calle Ernesto Elorduy.

Toma en consideración que, además, comerciantes de Tepito realizan un bloqueo en Eje 1 Norte y Paseo de la Reforma, que mantiene afectada la vialidad desde las 10 de la mañana.

También, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continuarán sus protestas hoy, por lo que habrá afectaciones a la circulación en distintos puntos de la CDMX, además de un bloqueo en la autopista México-Pachuca.

Asimismo, desde antes de las 09:00 horas, vecinos de varias colonias de Tlalnepantla comenzaron un bloqueo parcial, en la lateral de la vía, a la altura de Ciudad Satélite, en el municipio mexiquense de Naucalpan.

Con información de N+