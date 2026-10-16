Bloqueo en Barranca del Muerto Hoy: Alternativa para Evitar Cierre en Colonia Guadalupe Inn

Vecinos de la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX), realizan un bloqueo en Barranca del Muerto al cruce con la Avenida Manuel M. Ponce.
Se trata de dos grupos de manifestantes que protestan luego de la construcción de un edificio por parte del Instituto de Vivienda (Invi) de la Ciudad de México en la cerrada Migue Noreña, en colonia San José Insurgentes, en dicha alcaldía.
El primer grupo de manifestantes, quienes pretenden acceder a uno de los 28 departamentos del INVI, están solicitando vivienda digna. Del otro lado, vecinos de la misma cerrada están denunciando que la construcción es irregular, ya que se construyeron más de los niveles permitidos, además de otra irregularidades y corrupción en el proyecto que inició en 2017.
La protesta ocurre a solo unos metros de oficinas del Infonavit. Los manifestantes esperan respuesta de autoridades.
La alternativa vial es Circuito Interior o la calle Ernesto Elorduy.
Asimismo, desde antes de las 09:00 horas, vecinos de varias colonias de Tlalnepantla comenzaron un bloqueo parcial, en la lateral de la vía, a la altura de Ciudad Satélite, en el municipio mexiquense de Naucalpan.