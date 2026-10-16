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Bloqueo en Barranca del Muerto Hoy: Alternativa para Evitar Cierre en Colonia Guadalupe Inn

Los manifestantes esperan respuesta por parte de autoridades del Invi

Bloqueo en Barranca del Muerto, CDMXBloqueo en Barranca del Muerto, CDMX. Foto: N+

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Manifestantes exigen vivienda digna en Barranca del Muerto, mientras vecinos denuncian irregularidades en construcción del INVI. Evita la zona.

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