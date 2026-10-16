Ruta de Marcha de Estudiantes Contra Represión en Manifestaciones: Cierres en CDMX

Estudiantes se suman a la jornada de protestas de este viernes en la Ciudad de México (CDMX), en N+ te decimos la ruta y los cierres viales para que tomes precauciones.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes de la Alianza Estudiantil por la Transparencia Universitaria se concentrarán a las 13:30 horas en la Escultura “Los Bigotes”, en Circuito Escolar e Investigación Científica, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Marcharán con destino a la Torre de Rectoría, en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, en la misma alcaldía, por lo que no se descarta la posibilidad que realicen un bloqueo de vialidades sobre avenida Insurgentes Sur.

Las alternativas viales que puedes utilizar son Avenida Universidad, Avenida del Imán, Avenida División del Norte y Periférico Sur.

¿Por qué protestan los estudiantes?

De acuerdo con autoridades capitalinas, los integrantes de la Alianza Estudiantil por la Transparencia Universitaria rechazan el uso excesivo de la fuerza pública, las detenciones masivas y la represión ejercida por parte de las autoridades del Estado durante las diferentes manifestaciones y marchas que se han realizado en el país.

Se prevé que otras organizaciones se sumen en apoyo, entre ellas Rabia Encapuchada, Colectivo de Estudiantes por el Común y la Conciencia, Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina, Movimiento Antifascista Revolucionario, Colectivo Estudiantil “Señal de Alarma”, Frente Anarcoqueer Interuniversitario, Colectivo “Casanova” y Colectivo Estudiantil Anarkista Prepa 1.

Con información de N+