Marchas

Ruta de Marcha de Estudiantes Contra Represión en Manifestaciones: Cierres en CDMX

Los manifestantes iniciarán su protesta a las 13:30 horas en la Escultura Los Bigotes, en Ciudad Universitaria

Alumnos en Rectoría de la UNAMAlumnos en Rectoría de la UNAM. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Estudiantes marchan hoy en CDMX contra la represión en protestas. Inician 13:30 en Los Bigotes, CU. Conoce la ruta y cierres viales para evitar contratiempos.

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