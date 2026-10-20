Resultados de Hoy en la Jornada 3 de la UEFA Champions League 2026

Arrancó la actividad en la Jornada 3 de la UEFA Champions League y este martes 20 de octubre se disputaron los primeros nueve partidos de esta tercera fecha correspondiente a la Fase de Liga, en donde se dieron resultados sorprendentes. El torneo más importante de Europa a nivel de clubes está en marcha y hay equipos que mantienen el paso perfecto en su búsqueda por amarrar cuanto antes el pase a octavos de final.

El encuentro que más llamaba la atención era el PSG vs Barcelona en el Parque de los Príncipes, pues se veían las caras los que muchos consideran que son los dos mejores equipos de Europa. El duelo no decepcionó ya que tuvo un total de sies anotaciones, de las cuales cuatro fueron del conjunto parisino que se llevó el triunfo.

Aquí te dejamos todos los resultados de hoy en la Jornada 3 de la Champions League.

Resultados del martes 20 de octubre en la Champions League