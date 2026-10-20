Resultados de Hoy en la Jornada 3 de la UEFA Champions League 2026
El partido PSG vs Barcelona era uno de los más atractivos de la tercere fecha en la Fase de Liga y no decepcionó pues tuvo seis goles totales
Escucha este artículo
El partido PSG vs Barcelona era uno de los más atractivos de la tercere fecha en la Fase de Liga y no decepcionó pues tuvo seis goles totales
Escucha este artículo
Arrancó la actividad en la Jornada 3 de la UEFA Champions League y este martes 20 de octubre se disputaron los primeros nueve partidos de esta tercera fecha correspondiente a la Fase de Liga, en donde se dieron resultados sorprendentes. El torneo más importante de Europa a nivel de clubes está en marcha y hay equipos que mantienen el paso perfecto en su búsqueda por amarrar cuanto antes el pase a octavos de final.
El encuentro que más llamaba la atención era el PSG vs Barcelona en el Parque de los Príncipes, pues se veían las caras los que muchos consideran que son los dos mejores equipos de Europa. El duelo no decepcionó ya que tuvo un total de sies anotaciones, de las cuales cuatro fueron del conjunto parisino que se llevó el triunfo.
Aquí te dejamos todos los resultados de hoy en la Jornada 3 de la Champions League.
Sabah 1-2 Borussia Dortmund
Fenerbahçe 2-2 Slavia Praga
PSG 4-2 Barcelona
Manchester City 5-1 AEK Atenas
Napoli 4-3 Bodo Glimt
Porto 0-1 PSV
Roma 4-0 Slovan Bratislava
Liverpool 4-3 Villarreal
Stuttgart 1-1 Atlético de Madrid