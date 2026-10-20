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Resultados de Hoy en la Jornada 3 de la UEFA Champions League 2026

El partido PSG vs Barcelona era uno de los más atractivos de la tercere fecha en la Fase de Liga y no decepcionó pues tuvo seis goles totales

Balón de la UEFA Champions LeagueBalón de la UEFA Champions League | Foto: Reuters

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Resultados de la Champions League Hoy: Estadísticas de los Partidos UEFA 2026 de la Jornada 3 | N+