Seguridad

Atacan a Balazos a Pareja de Recién Casados tras su Boda en San Felipe, BC

Los jóvenes fueron atacados a balazos por sujetos encapuchados a bordo de dos vehículos en el ejido Plan Nacional Agrario

Atacan a Balazos a Pareja de Recién Casados tras su Boda en San FelipeAtacan a Balazos a Pareja de Recién Casados tras su Boda en San Felipe, BC | Foto: Cruz Roja

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