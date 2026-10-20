Atacan a Balazos a Pareja de Recién Casados tras su Boda en San Felipe, BC

Una pareja de recién casados fue atacada a balazos por sujetos encapuchados en el municipio de San Felipe, luego de celebrar su boda en el ejido Plan Nacional Agrario.

De acuerdo con el testimonio recabado, el ataque fue perpetuado la noche del pasado domingo 18 octubre, las víctimas circulaban a bordo de su vehículo cuando los tripulantes de una camioneta tipo pickup de color gris y una vagoneta blanca les exigieron que se detuvieran.

Al no detenerse, los desconocidos comenzaron a dispararles en repetidas ocasiones para posteriormente darse a la fuga. El personal médico encargado de su valoración confirmó que la mujer, de 25 años, presentó una lesión por proyectil de arma de fuego en la espalda. En tanto, su pareja, de 27 años, sufrió tres heridas en la espalda y una más en el brazo izquierdo.

A pesar de haber resultado gravemente heridos durante la agresión, ambos recibieron atención médica oportuna y ya fueron dados de alta. Hasta el momento, las autoridades ministeriales continúan con las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables, sin que se reporten personas detenidas por estos hechos.

JMR