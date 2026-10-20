Retiran de Sala a Familiares de Desaparecidos por Mostrar Fotos, Denuncia Presidente del CED ONU

Por primera vez en la historia desde su entrada en vigor, la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas del Comité de las Naciones Unidas, activaron el Artículo 34 de su convención para llevar la situación de un país ante la Asamblea General, en este caso es la crisis de desaparecidos en México.

Hoy 20 de octubre 2026, en Nueva York, se discute el tema ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, que aborda asuntos sociales, humanitarios y de derechos humanos.

En México la cifra de personas desaparecidas supera las 130 mil, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Durante su intervención, el subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación, Arturo Medina, dijo que en "México la búsqueda de personas desaparecidas no se detiene", y aseguró que "reconocen el dolor de las madres y familias buscadoras", por lo que atender este delito es prioridad.

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Más tarde, el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada, Juan Pablo Albán, informó en su cuenta de X que hoy presentó el informe anual del Comité contra la Desaparición Forzada ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU.

En su texto lamentó que "que un grupo de víctimas fuera retirado de la sala por mostrar fotografías de sus seres queridos desaparecidos. Su presencia merecía respeto y escucha, y debería recordarnos a quiénes debemos servir con nuestro trabajo".

Destacó que espera que la cuestión remitida a la Asamblea en virtud del artículo 34 de la Convención no se diluya entre cálculos políticos y consideraciones diplomáticas. "Los propios Estados decidieron incorporar este mecanismo excepcional en la Convención. Confío en que ahora asuman con igual seriedad la responsabilidad de darle eficacia y sentido práctico".

El Comité de la ONU encontró indicios fundados de que las desapariciones forzadas se han cometido de manera generalizada o sistemática. También destaca presuntos vínculos entre autoridades y grupos criminales, señala que servidores públicos habrían participado, colaborado o tolerado desapariciones.

Ante esto, el Comité pide apoyo técnico, financiero y especializado para búsquedas, análisis forense e investigaciones. Hasta el momento no hay fecha oficial de la resolución.

Esta revisión sobre la crisis de desaparecidos en México se da luego de que en abril de 2026, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) solicitara la puesta en marcha del procedimiento del artículo 34, el Comité contra la Desaparición Forzada concluyó que la información remitida por las organizaciones de la sociedad civil y el Estado le causaba suficiente preocupación para llevar la cuestión a la consideración de la Asamblea General.

"En su decisión, el CED señaló que, a partir de 2006, las desapariciones forzadas se incrementaron de forma exponencial en el país", indicó la FIDH.

Aunque es importante señalar que las decisiones que se tomen en este proceso no constituyen una sentencia penal contra México ni implican, por sí mismas, la imposición de sanciones.

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