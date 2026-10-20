Dos mujeres identificadas como Paula 'N' y Wendy 'N' fueron detenidas luego de que presuntamente intentaran ingresar a México un arma de fuego calibre 9 milímetros y varios cartuchos útiles, cuando cruzaban de Eagle Pass, Texas, a Piedras Negras, Coahuila, por el Puente Internacional II.

De acuerdo con la información disponible, el arma y las municiones fueron localizadas durante una inspección a una camioneta que ingresaba al área de revisión del cruce fronterizo. El hallazgo derivó en la intervención de las autoridades para asegurar el armamento y detener a las dos mujeres.

Tras el aseguramiento, ambas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para el seguimiento de las investigaciones. La Guardia Nacional intervino en el procedimiento, mientras que el arma y los cartuchos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

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Las autoridades integrarán la carpeta de investigación por posibles delitos relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Se prevé que el caso sea presentado ante un juez en Torreón, Coahuila, quien determinará la situación jurídica de las detenidas conforme a los elementos que se aporten durante el proceso.