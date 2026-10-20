Seguridad

Detienen a Dos Mujeres con Arma en Cruce Fronterizo en Piedras Negras, Coahuila

Agentes aduanales localizaron el armamento en una camioneta en el área de inspección

Detienen a Mujeres con Cartuchos en Cruce Fronterizo en Piedras Negras, CoahuilaLas mujeres quedaron a disposición del Ministerio Público Federal. Foto: N+

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