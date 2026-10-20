Alumna Sigue Hospitalizada tras Intoxicarse con Té Helado en Santa Catarina, NL

Después de la intoxicación de dos estudiantes presuntamente al ingerir té helado, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) visitaron algunas tiendas y negocios cercanos a la Escuela Secundaria Número 11 'Yolanda Blanco', ubicada en la colonia Mártires de Cananeas, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

Los agentes de investigación se concentraron principalmente sobre la calle Doctor Miguel Ángel Villarreal, que es la zona en la que hay más tiendas tipo abarrotes donde se pueden encontrar bebidas como con la que presuntamente se intoxicaron las menores.

Una de las estudiantes, identificada como Jaqueline de 15 años de edad, aún se encuentra internada en el Hospital General de Zona Número 33, mientras que, la otra alumna que tomó del té helado se encuentra estable, únicamente presentó hiperactividad y las pupilas dilatadas.

En cuestión de la actividad en la Escuela Secundaria Número 11 'Yolanda Blanco', el turno vespertino sigue con las clases pero bajo la vigilancia de los agentes ministeriales que recorrían a pie las zonas aledañas para avanzar con la línea de investigación hasta dar con los presuntos responsables.

Se espera que en las próximas horas las autoridades avancen en la investigación y compartan más detalles del caso; así como la actualización en el estado de salud de la menor que continúa hospitalizada por el consumo de la sustancia tóxica.

Con información de Alexis Lozano | N+

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