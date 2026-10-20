Seguridad

Alumna Sigue Hospitalizada tras Intoxicarse con Té Helado en Santa Catarina, NL

Elementos de la AEI permanecen en los alrededores de la escuela investigando para dar con los presuntos responsables de la sustancia tóxica

Policía de Santa Catarina investiga intoxicación de alumnasLas autoridades continúan con las investigaciones en los alrededores de la escuela. Foto: N+

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