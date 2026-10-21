Internacional

Muere Kyle Kennedy, Nieta de Robert F. Kennedy, a los 42 Años

La descendiente de los Kennedy sufrió una lesión medular en 2020 que 'derivó en parálisis a largo plazo y discapacidad'

Kyle Kennedy, Nieta de Bobby y Ethel Kennedy, Falleció a los 42 AñosKyle Kennedy, nieta de Robert F. Kennedy. Foto: X @MarioNawfal

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