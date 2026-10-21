Muere Kyle Kennedy, Nieta de Robert F. Kennedy, a los 42 Años

La muerte y el luto vuelven a perseguir a la familia Kennedy, al revelarse el fallecimiento de Kyle Francis, de 42 años, nieta del asesinado candidato presidencial Robert F. Kennedy y de su esposa Ethel Kennedy.

Su trayectoria destacó por ser defensora de la reforma educativa y de los derechos de las personas con discapacidad en Estados Unidos.

Vivió la mayor parte de su vida en Massachusetts, pero su fallecimiento ocurrió el 21 de septiembre, según informó el secretario municipal de Westwood.

Tras finalizar sus estudios universitarios, Kennedy se unió a la organización “Teach for America”, donde trabajó como docente en la ciudad de Nueva York.

Posteriormente, se convirtió en una defensora de la educación y colaboró con empresas tecnológicas centradas en la mejora de los planes de estudio escolares.

Kennedy era corredora de larga distancia y participó en el Maratón de Boston en 2019; sin embargo, un año después, sufrió una grave lesión medular que le provocó una parálisis a largo plazo, según relató su familia.

Se convirtió en una defensora de las personas con discapacidad, llegando incluso a testificar ante la legislatura de Massachusetts en una audiencia sobre la discriminación en la atención sanitaria hacia este colectivo.

HVI