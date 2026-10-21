Aprueban Ley Antimemes en Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados ha aprobado este martes la minuta de reformas a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, conocida como “Ley Antimemes”. La reforma enviada por la presidencia contempla multas de un millón 170 mil pesos a quien emplee material gráfico institucional de los tres órdenes de gobierno.

Este conjunto de reformas buscaría fortalecer la protección de la propiedad intelectual, combatir la piratería y la falsificación, así como actualizar los mecanismos de reparación del daño. Además, también buscaría armonizar la legislación mexicana con los compromisos asumidos en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

No obstante, ha rechazado las reformas al considerar que atentan contra la libertad de expresión, la sátira política y la caricatura. Bajo la llamada “Ley Antimemes”, el artículo 403 bis de la Ley de la Propiedad Industrial establecería penas de uno a cinco años de prisión y multas de 117 mil hasta un millón 170 mil pesos a quien reproduzca, imite o incorpore a escala comercial la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier documento de carácter oficial perteneciente a cualquier institución de los tres órdenes de gobierno, para inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito.

Al respecto, Paulina Rubio, diputada del PAN, criticó:

“Este artículo por supuesto que está sujeto a ambigüedad y a interpretación, y adivinen quién los va a interpretar, pues sus jueces del malestar, los jueces que eligieron por lista, esos son los jueces que van a decir si este artículo puede aplicar o no en contra de la libertad de expresión”.

Por su parte, Carina Piceno, diputada de Morena, aseguró que los señalamientos a la “Ley Antimemes” son falsos: “Nos dicen que esta ley atenta contra la libertad de expresión y perseguirá memes y parodias política. Eso, lo digo con toda claridad, es falso. También nos dicen que con esta ley vamos a encerrar a quien publique una caricatura crítica del gobierno o de algún personaje relevante, y eso por supuesto que también es falso”.

La Comisión de Justicia aprobó la reforma con 23 votos a favor de Morena, PT y Partido Verde contra 10 votos del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Este miércoles la Cámara de Diputados discutirá la reforma en el pleno.