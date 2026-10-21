Canelo Álvarez vs Christian Mbilli: Esto Cuestan los Boletos para la Pelea del Mexicano

Sin duda, la pelea entre entre Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli ya causa expectativa en el mundo del box, por esto, una de las grandes preguntas de los usuarios es cuánto cuestan los boletos de este combate.

Los boletos para la pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli ya cuenta con tarifas, el combate está programada para el próximo sábado 31 de octubre del 2026 en Riad, Arabia Saudita.

La función, denominada 'México vs. The World', se realizará en el recinto The Venue como parte de Riyadh Season. Las entradas contemplan cuatro categorías.

El combate marcará el regreso de Canelo al cuadrilátero después de su derrota ante Terence Crawford en septiembre de 2025. En aquella pelea, el mexicano perdió por decisión unánime y dejó escapar los campeonatos indiscutidos de peso supermediano.

El enfrentamiento contra Mbilli estaba previsto originalmente para el 12 de septiembre, pero fue aplazado al 31 de octubre debido a circunstancias personales que retrasaron el inicio del campamento de entrenamiento de Álvarez, según informó el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

A principios de 2026, el pugilista mexicano también se sometió a una operación en el codo izquierdo y pasó por un periodo de rehabilitación antes de preparar su regreso junto con su entrenador Eddy Reynoso.

Su rival será Christian Mbilli, campeón mundial de peso supermediano del CMB, quien buscará defender por primera vez el título. Para Canelo, la pelea representa una oportunidad de volver a conquistar el cinturón de la división.

Los precios van de los 50 a los 400 riales saudíes. La conversión a moneda mexicana es aproximada, la localidad GA2 cuesta 50 riales saudíes, equivalentes a unos 240 pesos mexicanos, mientras que la categoría GA1 tiene un precio de 100 riales, alrededor de 480 pesos.

En las localidades Platinum, el costo asciende a 300 riales, aproximadamente mil 440 pesos, y en Diamond alcanza los 400 riales, cerca de mil 920 pesos mexicanos. Es importante contemplar que los precios y la disponibilidad pueden cambiar.

Quienes tengan previsto viajar desde México a Riad deberán considerar, además del costo de las entradas, los gastos de transporte, hospedaje y comidas.

PT