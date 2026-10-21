Deportes

Canelo Álvarez vs Christian Mbilli: Esto Cuestan los Boletos para la Pelea del Mexicano

El combate, denominado México vs. The World, será el sábado 31 de octubre de 2026 en Riad, Arabia Saudita

Canelo Álvarez vs. Christian MbilliFoto: X @Canelo
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