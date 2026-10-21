Karen Luna Será Operada: Esta es la Lesión que Sufre la Jugadora del América

Durante el partido América vs Pachuca del pasado domingo 18 de octubre, Karen Luna tuvo que abandonar la cancha por una lesión en la rodilla derecha que se produjo sin contacto con una rival. Aunque en ese momento había que esperar el reporte oficial, el historial de lesiones de la jugadora sugería que podía tratarse de algo serio y finalmente este martes se confirmó la noticia.

A través de un comunicado, el Club América Femenil reportó que Karen Luna "presenta una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que será intervenida quirúrgicamente en los próximos días". En el mismo texto, el equipo azulcrema detalló que el tiempo de recuperación de la futbolista será de acuerdo a su evolución, pero la última lesión que sufrió la apartó de las canchas por 11 meses.

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Esta baja será complicada de subsanar para las Águilas quienes actualmente marchan líderes del Apertura 2026. El equipo ha tenido un gran torneo, pues luego de once fechas disputadas, tienen nueve triunfos, un empate y una derrota. Además, el América Femenil es el conjunto más goleador en lo que va del certamen con un total de 47 anotaciones, habiendo permitido únicamente 12.

El próximo partido del América en la Liga MX Femenil será ante el Atlético San Luis el sábado 24 de octubre. Veremos cómo resuelve el entrenador azulcrema la prolongada ausencia de Karen Luna y qué tanto afecta al rendimiento colectivo de la escuadra americanista de cara a la Liguilla.