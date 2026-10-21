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Karen Luna Será Operada: Esta es la Lesión que Sufre la Jugadora del América

La futbolista de las Águilas se lesionó durante el partido que las enfrentó a las Tuzas del Pachuca

Karen Luna con el trofeo de la Liga MX FemenilKaren Luna con el trofeo de la Liga MX Femenil | Foto: Reuters

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