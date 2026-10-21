Muere Trabajador tras Caer de un Poste que Después le Cayó Encima en Córdoba

Un empleado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) perdió la vida en el Hospital General de Zona número 8 del IMSS en Córdoba; la causa fue por posible traumatismo de tórax al caerle un poste encima en la comunidad Lagunilla.

El hombre, de alrededor de 40 años, identificado como Javier 'N', realizaba labores de mantenimiento en lo alto del poste; sin embargo, por un presunto descuido, cayó y el poste se vino encima de él, lesionándolo en el tórax.

Ante la gravedad de la lesión, paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas acudieron para auxiliarlo y lo llevaron de inmediato al Hospital General de Zona número 8 del IMSS, donde falleció. La fiscalía tomó conocimiento del deceso y el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense.