Accidentes

Muere Trabajador tras Caer de un Poste que Después le Cayó Encima en Córdoba

Un empleado resultó lesionado en la zona centro del estado tras resbalar mientras realizaba mantenimiento a la parte alta de una estructura

Muere Trabajador tras Caer de un Poste que Después le Cayó Encima en CórdobaLa víctima se encontraba realizando mantenimiento a la estructura cuando ocurrió el accidente. Foto: N+

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Accidente en Veracruz: un empleado de la CFE muere tras caer y ser golpeado por un poste.

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