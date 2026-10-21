Accidentes

Colapsa Barda Perimetral de Telesecundaria por Fuertes Lluvias en Ajalpan, Puebla

Cuerpos de emergencias realizaron el acordonamiento tanto del área afectada la institución como del camino donde cayó la estructura

Lluvias Barda Perimetral Colapsada Telesecundaria Ignacio Zaragoza Ajalpan PueblaCuerpos de emergencias acordonaron el área afectada. Foto X @PCGobPue

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Emergencia en Ajalpan: colapsa barda de telesecundaria por lluvias intensas. Protección Civil y autoridades locales ya están en acción. Descubre más sobre las medidas preventivas.

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