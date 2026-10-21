Colapsa Barda Perimetral de Telesecundaria por Fuertes Lluvias en Ajalpan, Puebla

Las fuertes lluvias provocaron el colapso de la barda perimetral de la Telesecundaria Ignacio Zaragoza, con un tramo de aproximadamente 40 metros en el municipio poblano de Ajalpan.
Al lugar llegaron elementos de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla realizando el acordonamiento de la institución y del camino que conecta con comunidades vecinas.
Además los cuerpos de emergencias emitieron recomendaciones al personal directivo de la escuela, a su comité de padres de familia y a las autoridades locales para evitar un accidente mayor.