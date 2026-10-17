Tres Familias Corren Riesgo de que su Casa Colapse hacia el Río Alseseca en Puebla

Tres familias temen perder su patrimonio debido a los constantes deslaves y desprendimientos de tierra en las laderas del Río Alseseca, en la colonia La Gloria, de Puebla capital.

Las lluvias de los últimos días y el incremento del caudal han provocado reblandecimiento y erosión del terreno, dejando tres viviendas, ubicadas en la Privada 6A Oriente a la altura del 3416 y 3418, prácticamente al borde de un precipicio.

La situación es preocupante, pues grandes porciones de tierra han desgajado y, en uno de los domicilios, el suelo comenzó a ceder hasta formar un boquete en el patio de una vecina.

Los afectados señalan que cada vez que llueve aumenta el temor de que sus casas terminen colapsando hacia el cauce del río.

De acuerdo con Verónica López Ramírez, vecina afectada por derrumbe, con las lluvias se fue haciendo más grande hasta la formación de un hoyo más grande y el desgajamiento del río.

En la casa de Rosario Gutiérrez Ramírez se deslavó la pared y reporta serias cuarteaduras en otros muros.

Solicitan intervención urgente de Protección Civil y del Ayuntamiento de Puebla para evaluar las condiciones del terreno y realizar obras de contención, como la colocación de gaviones que permitan frenar la erosión.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR