Accidentes

Tres Familias Corren Riesgo de que su Casa Colapse hacia el Río Alseseca en Puebla

Grandes porciones de tierra han desgajado y en uno de los domicilios, el suelo comenzó a ceder hasta formar un boquete en el patio de una vecina

Viviendas de la Privada 6A Oriente están prácticamente al borde de un precipicio.Viviendas de la Privada 6A Oriente están prácticamente al borde de un precipicio. Foto: N+

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La erosión amenaza hogares en la colonia La Gloria, Puebla. Un boquete en el patio de una vecina alertó a dos familias más.

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