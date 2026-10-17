Frente Frío Dos en Veracruz: Persona Termina Lesionada por Cables de Alta Tensión

Una persona que caminaba sobre la esquina de las calles Francisco Javier Mina y La Fragua terminó lesionada luego de que cables de electricidad le cayeran encima, derivado de las fuertes rachas de viento del Frente Frío Número Dos.

De acuerdo con los primeros reportes, los cables de alta tensión se desprendieron de lo alto de un poste que se encuentra en dicha esquina, golpeando a la persona en aparente situación de calle, por lo que tuvo que ser atendida por Protección Civil y el Departamento de Bomberos.

Se informó que la persona terminó gravemente herida, por lo que se gestionó su traslado al Hospital Regional de Alta Especialidad, que se encuentra precisamente a media cuadra de donde se registraron los hechos.

El cable también provocó daños en la salpicadera y el cofre de una camioneta, así como en el neumático de otro vehículo. Derivado de estos hechos, la zona fue acordonada y la circulación vehicular fue cerrada.