Accidentes

Frente Frío Dos en Veracruz: Persona Termina Lesionada por Cables de Alta Tensión

Las fuertes rachas de viento provocaron que una línea de alta tensión se desprendiera y dejara un herido. Protección Civil y el Departamento de Bomberos atendieron el hecho

Frente Frío Dos en Veracruz: Persona es Electrocutada por Cables de Alta TensiónTras el hecho, la persona quedó gravemente herida. Foto: Archivo | N+

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Frente Frío Dos causa estragos en Veracruz: cables de alta tensión caen y hieren gravemente a una persona. La zona fue acordonada.

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