Accidentes

Pipa con Casi 20 Mil Litros de Agua Limpia Termina Volcada por Socavón en Guadalajara

Los vecinos de la colonia La Paz ya habían reportado el hoyanco, sin embargo, no fue reparado, ya que sólo le echaron arena

Pipa volcadaUna pipa con casi 20 mil litros de agua volcó en Guadalajara. Foto: N+

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Una pipa con 20 mil litros de agua volcó en Guadalajara por un socavón no reparado. Vecinos ya habían alertado del peligro

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Pipa con 20 Mil Litros de Agua Vuelca por Socavón en Guadalajara | N+