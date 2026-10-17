Pipa con Casi 20 Mil Litros de Agua Limpia Termina Volcada por Socavón en Guadalajara

Una pipa que trasladaba casi 20 mil litros de agua potable terminó volcada tras pasar por un socavón que se encuentra en la colonia La Paz, en el municipio de Guadalajara, una situación que afecta habitantes que requieren el abastecimiento del líquido.

El hecho ocurrió cuando la pipa circulaba sobre la calle Fontaneros, al cruce con la avenida San Rafael, cuando al pasar por encima del socavón sin reparar. Las llantas traseras cayeron al hoyanco, por lo que éste se abrió más y el vehículo volcó.

"La misma cae a lo que viene siendo un socavón aproximadamente de cuatro metros de largo y tres de ancho, con una profundidad de tres a cuatro metros. Ya de momento estamos en espera de que lleguen las grúas, esto para la extracción del vehículo, y se solicita el apoyo con Siapa para la reparación de lo que viene siendo el socavón", informó Juan Manuel Gómez, Bombero de Guadalajara.

Cabe mencionar que tras la volcadura no se reportaron personas lesionadas, y el conductor de la pipa se encuentra a salvo y salió del vehículo por su propio pie.

De acuerdo con los vecinos de la zona, el socavón ya había sido reportado anteriormente, sin embargo, sólo fue rellenado con arena.

"Este socavón ya tenía 15 días, de hecho habían puesto, aquí habían cerrado la calle por lo mismo, por lo que estaba sucediendo, porque se veía que se iban a caer los camiones. Pasa mucho camión pesado, entonces, ese es el problema aquí", dijo Claudia, una de las vecinas.+

Se solicitó otra pipa para traspasar el agua, mientras que la grúa volvía a poner en sus cuatro llantas a la cisterna afectada. Cabe mencionar que por el accidente, una gran cantidad de agua se tiró a la calle.