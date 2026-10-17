Activan Alerta en la Costa Sur de Jalisco por Aproximación del Huracán Trudy

Autoridades del Sistema Estatal de Protección Civil activaron el Sistema de Alerta Temprana por Ciclones Tropicales (SIAT-CT) en municipios de la Costa Sur de Jalisco ante la aproximación del huracán Trudy.

Como parte de las medidas preventivas, se realizan recorridos en comunidades vulnerables y se mantiene el monitoreo de playas, cauces de ríos y arroyos, así como la vigilancia de presas, con el objetivo de identificar posibles riesgos y proteger a la población.

Las autoridades también llevan a cabo evacuaciones preventivas y trasladan a familias hacia zonas seguras y refugios temporales, de acuerdo con las condiciones de riesgo y las indicaciones oficiales.

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Además, se exhortó a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones de Protección Civil. Para consultar avisos y actualizaciones sobre el fenómeno, se encuentra disponible el módulo especial del huracán Trudy en la aplicación Jalisco Alerta.