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Activan Alerta en la Costa Sur de Jalisco por Aproximación del Huracán Trudy

Autoridades realizan recorridos preventivos, vigilan zonas de riesgo y trasladan a familias a refugios temporales ante la aproximación del fenómeno

Costas JaliscoActivaron alerta en costas sur de Jalisco por el huracán Trudy. Foto: Protección Civil Jalisco

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Alerta en la Costa Sur de Jalisco: el huracán Trudy se aproxima. Autoridades evacúan familias a refugios temporales

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