Anuncian Cierres Viales en Puebla por Paso de la Carrera Panamericana 2026

Este año se lleva a cabo la edición número 39 de la Carrera Panamericana, el evento de velocidad tipo rally en carretera; este 2026 el estado de Puebla es uno de los puntos meta, durante el recorrido por el país, por lo que autoridades prevén cierres viales para las próximas horas.

La Carrera Panamericana 2026 comenzó el 16 de octubre en el estado de Chiapas, y terminará el próximo 22 de octubre en Zacatecas; en Puebla la exhibición de automóviles en el arco de meta, se llevará a cabo en el zócalo de Puebla este domingo 18 de octubre, mientras que la salida rumbo a Querétaro será el lunes 19 de octubre en la Vía Atlixcáyotl.

Este día el convoy de automóviles arribó al municipio de Teziutlán y pasará también por Tehuitzingo, donde cientos de asistentes se hacen presentes para apreciar el rugido de los motores.

El Gobierno de Puebla anunció cierres totales para el domingo en los cruces de las calles 2 Oriente y 2 Nrote, Avenida Reforma y 3 Norte, así como 6 Norte y 2 Oriente del Centro Histórico de Puebla. Además, se informa que habrá cierres parciales en los cruces de la Avenida Reforma con la 7, 9 y 11 Norte.

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Por otra parte, el día lunes habrá cierre parcial sobre la Vía Atlixcáyotl a la altura del Museo Barroco, en un horario de 6:00 a 8:00 de la mañana. Sobre la vialidad el paso estará libre a partir del Tecnológico de Monterrey.

Las autoridades recomiendan vías alternas por tratarse de la hora pico matutina; las vialidades recomendadas son el Periférico Ecológico, Bulevar Municipio Libre, Circuito Juan Pablo II, Bulevar Atlixco y la Calzada Zavaleta.

Con información de N+

JAPR