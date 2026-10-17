Movilidad

Anuncian Cierres Viales en Puebla por Paso de la Carrera Panamericana 2026

El rally de competencia cruzará por territorio poblano, y se prevé restricción a la circulación cerca de los arcos de meta y salida

Los días domingo y lunes no habrá paso en distintos puntos de la ciudad.Los días domingo y lunes no habrá paso en distintos puntos de la ciudad. Foto: Miguel Pérez

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La Carrera Panamericana 2026 cruza Puebla este fin de semana. Habrá cierres en el Centro Histórico y en Vía Atlixcáyotl.

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