Sociedad

Ruta de la Marcha Zombie en CDMX: Lista de Calles Cerradas por Recorrido Este 18 de Octubre 2026

El cierre de calles por la marcha de Día de Muertos será en la zona centro de la CDMX durante varias horas de este domingo 18 de octubre 2026

Ruta de la Marcha Zombie 2026 CDMX por dónde pasa el desfile calles cerradas por recorrido este 18 de octubreLa Marcha Zombie 2026 va a dar inicio desde la mañana del domingo 18 de octubre. Foto: Cuartoscuro

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