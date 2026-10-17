Ruta de la Marcha Zombie en CDMX: Lista de Calles Cerradas por Recorrido Este 18 de Octubre 2026

Este domingo se lleva a cabo la tan esperada Marcha Zombie en la Ciudad de México (CDMX), por eso te compartimos la ruta del evento, para que sepas por dónde va a pasar el recorrido y la lista de calles que van a estar cerradas por el desfile del Día de Muertos y Halloween este 18 de octubre 2026.

Este fin de semana hay varias actividades relacionadas con el Día de Muertos 2026, por eso en una nota ya te dijimos a qué hora empieza el Desfile de Alebrijes Monumentales y la ruta por la que va a pasar el recorrido este sábado 17 de octubre. También te mostramos el horario en que se va a realizar la Marcha Zombie en la CDMX.

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Ruta de la Marcha Zombie 2026 y calles cerradas en CDMX

Las actividades por el desfile de zombies van a empezar en punto de las 10:00 de la mañana de este domingo, pero la marcha en sí comienza hasta las 16:00 horas (4 de la tarde, tiempo del centro de México). La movilización va a iniciar en Avenida de la República; después pasará por Avenida Juárez, calle 5 de Mayo y hasta llegar al Zócalo CDMX.

Eso significa que todas las calles y avenidas mencionadas van a permanecer cerradas durante gran parte de este 18 de octubre, pues se espera que la marcha termine alrededor de las 18:00 horas, aproximadamente.

Alternativas viales en CDMX para este domingo 18 de octubre 2026

Los automovilistas que necesiten circular por la zona en la que pasa la Marcha de Zombies, las rutas alternas para transitar son Avenida Chapultepec, José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Oriente, Eje 1 Norte y Circuito Interior.

Las personas que deseen asistir a la Marcha Zombie este 18 de octubre 2026 desde temprano, en Avenida de La República habrá diversas actividades: cosplay, pasarela de monstruos, batallas de aura monstruosa, entre otras más. Y lo mejor de todo es que todo es gratis.

AO