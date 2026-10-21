Descubrimientos

Esqueleto de Neandertal Revela Cómo esta Especie Cuidaba de los Enfermos hace 75 Mil Años

Cuidar de los otros es un rasgo indispensable de la cultura y los neandertales lo practicaban cuando los ‘Homo sapiens’ apenas emprendían el camino fuera de África

Hueso de neandertal atravesado por una lanza hace 75 mil añosHombre de neandertal fue herido por una lanza y alguien lo cuidó por un año antes de morir. Foto: Reuters

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