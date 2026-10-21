Familiares de 5 Víctimas en Accidente de Hermosillo Exigen Justicia; Tres Perdieron la Vida

Familiares de las víctimas del accidente registrado la madrugada del lunes al oriente de Hermosillo enfrentaron momentos de angustia y tristeza al despedir a Suyva, de 19 años, Dafne de 16 y Maydelinne de 4, mientras que Luis Alberto de 7 y Brandon Alexander, de 2, se encuentran graves en el hospital.

Concepción Lizárraga, madre y abuela de las víctimas afectadas en el choque, hizo un llamado a que se esclarezcan las responsabilidades del accidente, destacando el impacto que el caso ha generado.

"Claro, yo creo que esto pues no puede quedar así. No puede quedar así porque estamos hablando de tres vidas, dos personas, dos personitas que todavía están en riesgo. Y las personas fallecidas, o sea, fue un accidente demasiado fuerte para dejarlo así".

La familiar señaló que una de las principales urgencias para la familia en este momento es recuperar los teléfonos celulares de su hija y de su nieta, los cuales no fueron localizados en el sitio del siniestro.

"Los celulares de mi hija y de mi nieta no aparecieron, queremos ver por la aplicación si porque mi hija fue la que pidió el Uber, Didi, no sé qué será. Pero igual no, en el carro deben de saber qué es, pero los celulares de mi hija y de mi nieta no aparecieron. Y pues hago un atento llamado si alguien lo recogió o lo levantó porque en la mañana que yo marqué estaban los celulares sonando".

Explicó que comprende que durante la emergencia la prioridad de los cuerpos de rescate fue auxiliar a las personas con vida y hacer el levantamiento correspondiente, motivo por el cual los dispositivos no fueron recuperados en ese instante.

"No los encontraron cuando pasó el accidente, no se dieron cuenta porque la prioridad por supuesto que eran ellos, ¿no? levantar los cuerpos y levantar a los niños, pues las personas que estaban vivas, pero los celulares no los recuperamos, pues, ni el de mi hija, ni el de mi nieta".

Respecto a la atención brindada por las autoridades locales tras el suceso, la señora Lizárraga confirmó que han recibido apoyo para los gastos funerarios y acompañamiento tanatológico.

"Pues sí, hemos recibido bastante apoyo, mira, me apoyaron para la tierra, me apoyaron para servicios funerales y me apoyaron, hablaron conmigo, me pusieron una tanatóloga por víctimas".

Mientras tanto, la familia solicita donadores de sangre que ayuden a Luis Alberto, de 7 años, y Brandon Alexander, de 2 años, quienes se encuentran graves tras el accidente en el Hospital de Ginecopediatría del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Hermosillo.