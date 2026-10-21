Accidentes

Familiares de 5 Víctimas en Accidente de Hermosillo Exigen Justicia; Tres Perdieron la Vida

La familia solicita donadores de sangre para Luis Alberto, de 7 años, y Brandon Alexander, de 2 años, quienes se encuentran graves tras el accidente en el Hospital de Ginecopediatría

Familiares de 5 Víctimas en Accidente de Hermosillo Exigen Justicia; Tres Perdieron la VidaFamiliares de 5 Víctimas en Accidente de Hermosillo Exigen Justicia. Foto: Rosa Lilia Torres

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