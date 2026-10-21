Gilberto Mora Causa Sensación en Módulo del INE en Tijuana tras Cumplir 18 Años

La joya del futbol mexicano, Gilberto Mora, "Morita", causó sensación por tramitar, por primera vez, su credencial para votar en un módulo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tijuana, Baja California, tras cumplir 18 años, la mayoría de edad.

“Hasta en la cancha del compromiso cívico se anota con el ejemplo!”, mencionó el INE en sus redes sociales.

El Instituto Nacional Electoral compartió imágenes del jugador de Xolos cuando tramitó su identificación oficial.

De esta forma “Morita” cumple con la edad mínima que se necesita para transferirlo internacionalmente a clubes en Europa, según con el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) de la FIFA.

Apenas el 14 de octubre, el joven futbolista que utiliza el número 10 de Xolos cumplió los 18 años, la mayoría de edad.

Por ahora todavía no hay una oferta pública para contratar a ‘Morita’, los rumores que han circulado mencionan que distintos clubes europeos han ofrecido 50 millones de dólares en clubes como: Liverpool en Inglaterra, PSG en Francia e incluso los equipos españoles del Real Madrid y el Barcelona.

Gilberto Mora ha sido el futbolista más joven en el Mundial 2026, se convirtió en el octavo jugador de 17 años en participar en el torneo el 11 de junio, cuando ingresó como suplente durante la victoria de México por 2-0 sobre Sudáfrica.

Pelé fue el primer jugador de un Mundial menor de 18 años en 1958, cuando debutó con Brasil. El más joven en la historia de los Mundiales fue Norman Whiteside, de Irlanda del Norte, quien jugó en 1982 con 17 años y 41 días.

Mora fue el primer jugador de 17 años en tener acción en un Mundial desde los nigerianos Femi Opabunmi y Bartholomew Ogbeche en 2002.

Estableció varias marcas relacionadas con su edad. En agosto de 2024, se convirtió en el más joven en ser titular y anotar en la primera división mexicana, con 15 años. En enero del año pasado fue el más joven en estrenarse con la selección mayor, con 16.

HVI