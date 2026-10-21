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Gilberto Mora Causa Sensación en Módulo del INE en Tijuana tras Cumplir 18 Años

El Instituto Nacional Electoral compartió imágenes del jugador de Xolos cuando tramitó su identificación oficial

Gilberto Mora Causa Sensación en Módulo de Tijuana al Tramitar su INE tras Cumplir 18 AñosEl futbolista mexicano, Gilberto Mora, de los Xolos de Tijuana. Foto: X @INEMexico

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